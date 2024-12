Soudan: Le vice-président du Conseil de souveraineté confirme l'intérêt de l'État pour les questions des personnes handicapées

Dongola — Le vice-président du Conseil Souverain le Lit-Gen Malik Aggar a affirmé l'intérêt et le souci de l'État pour les questions des personnes handicapées, et l'a souligné lors de son discours ardi à Dongola lors de la fête de clôture de la conférence sur le renforcement de la participation des personnes handicapées et la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées sous le slogan (Renforcer le rôle de leadership des personnes handicapées pour un avenir global et durable).

Il a souligné la nécessité de découvrir les capacités, les talents et la créativité des personnes handicapées dans divers domaines et de renforcer les mécanismes et moyens de formation. Il a ajouté que les recommandations issues de la conférence scientifique pour défendre les questions du handicap représentent des droits et un devoir que les pays doivent remplir.

Il a demandé au gouvernement de l'État, au Conseil des personnes handicapées et aux institutions compétentes d'accorder plus d'attention et de soins aux personnes handicapées et de leur offrir une discrimination positive au sein de la société.

Dans son discours, il a salué les efforts du gouvernement de l'État du Nord et son intérêt pour le travail social, et a appelé les forces régulières et le personnel mobilisé à être vigilants et prêts à protéger la sécurité et la stabilité de l'État.

De son côté, le Gouverneur de l'Etat du Nord, M. Abdeen Awadallah a renouvelé le soutien continu de son gouvernement et son soutien aux programmes, activités et projets en faveur des personnes handicapées, et il a salué tous les partenaires qui ont contribué au succès des activités du conférence scientifique pour défendre les questions du handicap et célébrer la Journée internationale du handicap.

Par ailleurs, le ministre fédéral du Développement social, M. Ahmed Adam Bakhit, a expliqué que la participation du vice-président du Conseil Souverain à l'issue de cette occasion confirme l'intérêt de l'État à ses plus hauts niveaux pour le problématiques des personnes handicapées.

Il a souligné que les recommandations de la conférence représentent une plate-forme pour lancer un travail sérieux visant à tracer un avenir prometteur et brillant pour les personnes handicapées, saluant les efforts du Conseil des personnes handicapées, de la Commission d'aide humanitaire, de l'Université de Dongola, des agences des Nations Unies, les organisations de la société civile, les associations et toutes les parties qui ont contribué au succès des activités de la conférence scientifique pour plaider en faveur des questions de handicap et célébrer la Journée internationale pour le handicap. Il a également salué l'intérêt du gouvernement de l'État du Nord pour le travail social humanitaire.

À son tour, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Mohamed Ahmed Abdel Karim, a souligné que la célébration est une bonne occasion pour discuter des problèmes des personnes handicapées, réaliser leurs droits et établir le principe d'inclusion et d'égalité, soulignant au soutien continu du Fonds aux programmes et activités destinés aux personnes handicapées, en particulier aux services de santé.

À l'issue de la célébration, le vice-président du Conseil Souverain le Lit-Gén Malik Aqar, a reçu les recommandations et les résultats de la conférence scientifique visant à défendre les questions du handicap.

Il convient de noter que le ministre fédéral du Développement social a honoré l'artiste Wad Al-Masaeed Barksha en signe d'appréciation et de loyauté envers les personnes handicapées.