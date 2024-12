Ethiopie: DIFTZ a salué la mobilité verte du pays et cherche à approfondir son partenariat.

Addis Abeba — La Zone franche internationale de Djibouti (DIFTZ) a salué les efforts de l'Éthiopie en matière de mobilité verte pour favoriser le développement durable.

On rappelle que le ministère des Transports et de la Logistique a organisé l'Exposition sur la mobilité verte à Addis Abeba du 22 au 30 novembre 2024, pour présenter des solutions de véhicules électriques et soutenir le transport durable.

Dans un entretien exclusif avec ENA, la directrice du développement marketing de DIFTZ, Faye Ma, a exprimé son vif intérêt pour le renforcement de la collaboration avec l'Éthiopie.

La directrice a spécifiquement reconnu les efforts du ministère éthiopien des Transports et de la Logistique pour réduire les émissions de carbone et promouvoir des solutions de transport respectueuses de l'environnement. Cela s'aligne sur les propres objectifs de durabilité de DIFTZ et souligne le potentiel d'un partenariat mutuellement bénéfique.

Le ministère des Transports et de la Logistique dirige la transition de l'Éthiopie vers un avenir plus vert, et la DIFTZ est fière de faire partie de cette initiative. « En proposant des solutions de mobilité verte et en soutenant l'initiative éthiopienne en matière de véhicules électriques, DIFTZ s'engage à réduire les émissions de carbone et à contribuer aux objectifs de développement durable », a-t-elle souligné.

La zone commerciale a participé à l'Exposition sur la mobilité verte à Addis Abeba.

Elle a souligné l'infrastructure bien développée de l'Éthiopie et le solide partenariat du ministère des Transports avec le secteur privé comme moteurs clés de l'adoption des véhicules électriques et de la transition vers un système de transport durable.

Selon la directrice, l'immense potentiel du marché éthiopien, en particulier dans le domaine de la mobilité verte, citant la population nombreuse et jeune du pays, s'étend au-delà des transports et englobe divers secteurs.

Exprimant sa gratitude pour l'hospitalité chaleureuse et l'organisation impressionnante de l'Exposition sur la mobilité verte, Ma a partagé un proverbe chinois : « Si vous voulez devenir riche, construisez une route. »

Elle a également affirmé que cet événement a marqué le début d'une série de collaborations fructueuses entre l'Éthiopie et Djibouti, compte tenu de leurs solides relations bilatérales.