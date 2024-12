Tunisie: JCC2024 - 217 films avec un chiffre record pour le cinéma tunisien avec 99 films dans la compétition officielle et la sélection non compétitive

TUNIS — La 35ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) qui se tiendra du 14 au 21 décembre 2024, a dévoilé ses couleurs mercredi 4 décembre avant dix jours du démarrage de ce grand rendez-vous annuel de professionnels et passionnés du septième art autour de la diversité et de la richesse du cinéma arabe, africain et mondial.

La programmation de cette nouvelle édition a été présentée lors d'une conférence de presse mercredi par le comité directeur du festival.

Prenant la parole, Ferid Boughedir, président d'honneur du festival, a souligné que cette édition marque un record en termes de participation de films tunisiens, ce qui a poussé le comité directeur à sélectionner quatre films pour la compétition des longs métrages de fiction, alors que le règlement n'autorise normalement que trois films tunisiens dans cette catégorie. Il a précisé que la forte participation tunisienne, avec un total de 99 films inscrits cette année, a incité le festival à créer une nouvelle compétition nationale regroupant 12 oeuvres. Il a à cet égard formé le voeu que cette initiative ouvre la voie à la création d'un festival national indépendant des JCC et consacré exclusivement au cinéma tunisien.

Il a également évoqué la programmation dans la section "Panorama 34" de films produits en 2023, qui n'ont pu être projetés l'an dernier suite à l'annulation de l'édition précédente.

Zoom sur la nouvelle édition de ce grand événement cinématographique de l'année 2024 qui en chiffres, propose durant toute une semaine :

217 films en tout aux couleurs de 21 pays dont 99 films tunisiens, avec la poursuite de l'expérience des JCC dans les régions et pour la première fois dans les villages, les établissements pénitentiaires, les hommages, et un large éventail sur des visions esthétiques et des expériences artistiques d'ici et d'ailleurs à découvrir dans 20 salles:

Deux films à l'ouverture : un court métrage fiction « upshot » (2024) de Maha Haj de Palestine et le long-métrage documentaire dans une copie restaurée "The Freedom Giver" (1987) du cinéaste, chercheur et monteur irakien Kays Alzubaydi décédé le 1er décembre 2024.

Compétition officielle :

56 films dans la compétition internationale et 12 dans la compétition nationale (cinéma tunisien)

Compétition des films Longs métrages fiction : 15 films de 11 pays dont la Tunisie avec 4 films : "Red Path" de Lotfi Achour, "Mé El Aïn" de Meryam Joobeur, "Aicha" de Mehdi Barsaoui et "Borj Roumi" de Moncef Dhouib

Compétition officielle des longs métrages Documentaire : 13 films de 9 pays dont la Tunisie avec 3 films (compétion nationale cinéma tunisien): "Hackers of the Borders" de Ismaël, "Matula" de Abdallah Yahia et "Sh'hili" de Habib Ayeb

Compétition officielle des courts métrages Fiction : 17 films de 12 pays dont la Tunisie avec 4 films : "In Three Layers Of Darkness " de Houcem Slouli , "MAKUN" de Farès Naanaa, "Leni Africo" de Marwen Labib et "Bord à bord" de Sahar El Echi

Compétition officielle des courts métrages Documentaire : 11 films de 10 pays dont la Tunisie avec 2 films : "Les derniers jours avec Eliane" de Mehdi Hajri et "Au Bout Des Doigts" de Aïda Chemekh

Carthage Ciné-Promesse : 11 films de 6 pays dont la Tunisie avec 4 films : "Une Malédiction" de Bouthayna Aloulou, "Ici et Là" de Youssef Guermazi, "Les Buveurs des Larmes" de Hazar Abbassi et "1321" de Bilel Zaghdoudi

Sélection hors compétition :

Palestine au coeur des JCC: 19 films dont 14 à l'avenue et 5 dans les salles

Focus Jordanie : 12 films de différents formats

Focus Sénégal : 14 films

JCC dans les prisons : L'expérience des projections des films dans les prisons tunisiennes se poursuit en partenariat avec la Direction générale des Prisons et de la Rééducation dans sa 10ème édition. Dans cette 35ème édition des JCC, 6 films seront à l'écran dans les unités pénitentiaires et une projection sera consacrée au Centre de rééducation à la Cité de la Culture. Du 15 au 21 décembre 2024, les JCC dans les prisons se tiendront en présence des professionnels du cinéma : réalisateurs, acteurs, et invités du festival. Les projections seront tenues dans les gouvernorats de Gabès, Sfax, Monastir, Le Kef, Nabeul et Bizerte. L'ouverture se tiendra à la prison de Borj Roumi (Bizerte) et la clôture dans la prison civile de Belli (Nabeul).

Les JCC dans les régions et pour la première fois dans les villages : Lancées en 2012, les JCC dans les régions seront pour la première fois dans les villages et non les villes centralisées. dans ce contexte l'ouverture officielle sera le 17 décembre 2024, à l'occasion de la fête de la Révolution à Sbeïtla avec le film « Matula » d' Abdallah Yahia. Les autres rendez-vous d'ouverture seront programmés ainsi : Saouaf 18 décembre / Hammet Jerid 23 décembre / El Sommar 25 décembre / Jérissa 27 décembre.

Les Jury :

Jury Compétition Longs Métrages et Courts Métrages de Fiction : présidé par le cinéaste palestinien, Hany Abu-Assad, le jury réunit comme membres la cinéaste tunisienne Salma Baccar, Eliane Umuhire (Rwanda), Marianne Khoury (Egypte), Pedro Pimenta (Mozambique), Baba Diop (Sénégal), Ibrahim Al-Ariss (Liban).

Jury Compétition Longs Métrages et Courts Métrages Documentaires : présidé par la productrice tunisienne Dora Bouchoucha, le jury réunit Omar Sall (Sénégal), Amal Ramsis (Egypte), Mohamed Said Ouma (Comores) et Asmae EL MOUDIR (Maroc).

Jury Compétition Nationale Cinéma Tunisien : présidé par l'algérien Said Oueld Khalifa, le jury réunit Houda ibrahim (Liban), Olivier Barlet (France), Souad Ben Slimen de Tunisie et Saleem Albeek (Palestine)

Hommages et célébrations :

Hommage à Hany Abu Assaad (Palestine)

Rétrospective Jilani Saadi (Tunisie)

Hommage à la mémoire du grand critique de cinéma tunisien Khemaies Khayati, "Tanit d'honneur" aux JCC 2021 en reconnaissance de la richesse et de la singularité de son parcours. Cet hommage comprend un prix portant le nom de Khemaies Khayati, une exposition de photographies et une rencontre sur la critique cinématographique, en plus de la réalisation d'un court métrage intitulé "Khemaies Khayati et les Journées du cinéma de Carthage".