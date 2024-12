Afrique: CAFAC - Le Gabon engagé pour le développement de l'aviation civile africaine de la célébration des 25 ans de la décision de Yamoussoukro

Le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Mer, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, accompagné de spécialistes gabonais de l'aviation civile, dont le Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC), le Général Éric Tristan Franck Moussavou, participe actuellement à la 35e session plénière ordinaire de la Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC).

Cet événement, qui se tient du 26 au 29 novembre 2024 à Brazzaville, en République du Congo, marque également le 25e anniversaire de la Décision de Yamoussoukro, un jalon crucial pour l'aviation civile africaine.

Adoptée en 1999 par les chefs d'État africains, la Décision de Yamoussoukro vise à libéraliser l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique, supprimant les restrictions sur les droits de trafic entre les pays signataires. Cette initiative a pour objectif de promouvoir une meilleure connectivité aérienne, de renforcer la compétitivité et d'encourager l'intégration régionale.

Elle constitue également la base du Marché unique du transport aérien africain (MUTAA), lancé en 2018 pour accélérer la mise en oeuvre de cette vision ambitieuse.

Le 25e anniversaire de cette décision offre une occasion unique de faire le point sur les progrès accomplis, les défis à relever et les stratégies pour une application complète et uniforme de cette politique sur tout le continent.

La participation active du Gabon à cette session plénière témoigne de la volonté des autorités de la transition à moderniser et à dynamiser son secteur aéronautique. La délégation gabonaise, dirigée par le Ministre Ndinga Moudouma et soutenue par le Général Moussavou, s'attache à échanger avec d'autres nations africaines sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, de sûreté et d'efficacité du transport aérien. Ces discussions visent également à renforcer les capacités institutionnelles des autorités de l'aviation civile à l'échelle régionale.

Parmi les points abordés lors de cette session figurent la régulation des droits de trafic, la mise en oeuvre des cadres institutionnels nécessaires à la libéralisation et la promotion de la durabilité dans les services aériens. La CAFAC, en tant qu'organisme de coordination, joue un rôle central dans l'accompagnement des États membres pour relever ces défis.

Pour renforcer le développement de l'aviation civile, le Gabon doit s'atteler à plusieurs réformes essentielles : revoir les coûts des carburants pour les rendre plus compétitifs, ajuster les prix des billets d'avion afin de les rendre accessibles, simplifier les procédures de visas pour encourager la mobilité, et introduire plus de flexibilité dans les inspections d'installation ou de pose. Ces étapes permettront de stimuler la croissance du secteur aéronautique tout en améliorant l'expérience des voyageurs.

En célébrant cet anniversaire historique, le Gabon et les autres membres de la CAFAC s'engagent à renouveler leurs efforts pour faire du transport aérien un levier clé du développement économique et social en Afrique. La présence active et les contributions du Gabon illustrent son ambition de jouer un rôle de premier plan dans la réalisation des objectifs de la Décision de Yamoussoukro et de positionner l'Afrique comme un acteur compétitif dans le transport aérien mondial.