Tunisie: Création d'une plateforme numérique pour les personnes sans emploi

Une proposition de loi (article 24) sur la création d'une plateforme numérique destinée aux personnes au chômage a été récemment adoptée à l'ARP. Celle-ci va permettre de faciliter la recherche d'emploi et l'accès aux offres d'emploi pour toutes les catégories de personnes se trouvant au chômage, dont notamment les diplômés de l'enseignement supérieur qui se trouvent au chômage depuis plusieurs années.

Les personnes âgées de 40 ans, inscrits dans les bureaux d'emploi et qui sont au chômage depuis plus de dix ans pourront s'inscrire sur cette plateforme, postuler pour les concours de la fonction publique et consulter les offres d'emploi, en proposant leur candidature en fonction de leur niveau et de leur spécialité. Le critère de l'âge ne sera plus déterminant, a affirmé le député Mohamed Ali Fennira au micro d'une radio privée.

La priorité, parmi les personnes sans emploi, sera notamment accordée aux diplômés de l'enseignement supérieur dont la période de chômage a dépassé dix ans. Ils bénéficieront en priorité de l'octroi d'autorisations pour le lancement de projets ainsi que des différents outils et mécanismes d'emploi et programmes nationaux pour la promotion de l'entrepreneuriat à l'instar du programme pour l'entrepreneuriat féminin et l'investissement Raidet.

Il y a lieu de souligner 21.376 recrutements sont prévus dans la fonction publique en 2025. Les secteurs de l'éducation et de la santé seront les principaux recruteurs (plus de neuf mille postes pour l'éducation).