Algérie: Industrie - Ghrieb rencontre les responsables des Groupes 'GICA', 'AGRODIV' et 'FERROVIAL'

ALGER — Le ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb, a tenu mardi à Alger, des séances de travail avec le Groupe public "AGRODIV", spécialisé en Agro-Industries, le Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA), et l'Entreprise nationale de constructions de matériels et équipements ferroviaires (FERROVIAL), a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de ces réunions, les dernières d'une série de rencontres d'évaluation des groupes industriels et organismes sous tutelle, M. Ghrieb a évoqué les orientations générales du secteur industriel conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à relever la contribution du secteur industriel au Produit intérieur brut (PIB).

La situation actuelle et les projets futurs de chaque Groupe, ainsi que les obstacles auxquels ils se heurtent, ont été également évoqués lors de cette réunion.

Il a aussi lancé de nouveaux projets, dont la fabrication d'un chargeur de navires (Shiploader), la réalisation de cinq (5) de dépôts de proximité dédiées au stockage des céréales, outre ceux relevant des biens saisis dans le cadre d'affaires de lutte contre la corruption, en vertu de décisions judiciaires définitives, dont deux cimenteries à Adrar et Djelfa et six (6) briqueteries.

Le groupe a également présenté ses réalisations concernant l'exportation du ciment et du clinker, exposant les obstacles qui entravent la réalisation de résultats meilleurs dans ce domaine.

A son tour, "Agrodiv" a présenté, les résultats de son activité, mettant en avant les nouveaux projets lancés, dont 14 projets entreront en service d'ici fin 2025, selon la même source.

La capacité de production annuelle actuelle du complexe "Agrodiv" est estimée à 8,5 millions de quintaux de semoule, 12,5 millions de quintaux de farine, 520 000 quintaux de pâtes alimentaires, 200 000 quintaux par an de couscous, 114 000 tonnes par an d'huile de table, 3 800 tonnes par an d'huile d'olive et 410 000 tonnes de jus de fruits et de conserves, distribués dans toutes les régions du pays.

A cet égard, M. Ghrieb a souligné l'importance de la coordination entre le complexe et les centres de recherche pour développer de nouveaux produits, appelant le groupe "Agrodiv" à diversifier ses produits, notamment dans en matière de pâtes.

Il a également mis en évidence le rôle du groupe dans la distribution des produits alimentaires de base dans les régions du sud et les régions éloignées, selon le communiqué.

Le développement du concept de "l'industrie 4.0" a également été l'un des points abordés, "CITAL" étant considérée comme un pionnier dans ce domaine au niveau national.

L'entreprise s'appuie, dans sa gestion, sur un système d'information dynamique et efficace à travers plusieurs applications facilitant la communication entre les employés de l'entreprise, entre l'entreprise et ses fournisseurs et clients, conclut le communiqué.