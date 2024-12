Congo-Kinshasa: Journée internationale des personnes vivant avec handicap - L'USAID appuie une éducation de qualité et inclusive pour tous

3 décembre 2024, Journée internationale des personnes vivant avec handicap. L'USAID RDC réaffirme son engagement à assurer l'égalité des droits pour tous les citoyens congolais, y compris ceux vivant avec handicap.

Grâce au projet «Apprenons tous ensemble ! », l'USAID tient à transformer les écoles en espaces accueillants pour les enfants vivant avec handicap en RDC notamment, dans les provinces de l'Equateur, du Maniema, du Tanganyika et de Kinshasa. "En formant les enseignants à pouvoir identifier les divers besoins et y répondre, en fournissant des évaluations médicales et en garantissant l'accès à des appareils d'assistance, nous contribuons à créer une société plus inclusive."

«Ensemble, nous croyons que tous les enfants, avec ou sans handicap, méritent d'avoir l'opportunité d'apprendre et de s'épanouir. Continuons à construire un système éducatif inclusif où chacun a sa place».

L'inclusion, l'accessibilité et la non-discrimination sont essentielles pour atteindre l'objectif de la couverture sanitaire universelle et permettre aux personnes vivant avec handicap de participer pleinement à la société.

Il sied de rappeler que depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.

En 2024, le Secrétaire général a présenté son cinquième rapport sur l'inclusion du handicap dans le système des Nations Unies. Ce rapport rend compte des progrès accomplis pour faire avancer l'inclusion du handicap, met en lumière les difficultés et les opportunités nouvelles ou persistantes que présente la mise en oeuvre de la Stratégie, et souligne les principaux domaines d'intervention nécessaires pour continuer à mobiliser le système en faveur d'un monde inclusif, accessible et durable pour tous.

Le saviez-vous ?

On estime que 1,3 milliard de personnes - soit 1 personne sur 6 dans le monde - sont atteintes d'un handicap important.

Certaines personnes handicapées meurent jusqu'à 20 ans plus tôt que des personnes non handicapées.

Les personnes handicapées sont deux fois plus exposées au risque de développer des troubles et des maladies telles que la dépression, l'asthme, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, l'obésité ou une mauvaise santé buccodentaire.

Les inégalités en matière de santé découlent des conditions injustes auxquelles font face les personnes handicapées, ce qui inclut la stigmatisation, la discrimination, la pauvreté, l'exclusion du système éducatif et de l'emploi, et les obstacles rencontrés au sein du système de santé lui-même.