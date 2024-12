Afrique de l'Ouest: Les Nations Unies et les partenaires humanitaires lancent un appel de 7,6 milliards de dollars pour 2025 afin de venir en aide à 35 millions de personnes touchées par les crises en Afrique de l'Ouest et centrale

Les Nations Unies et les partenaires humanitaires lancent un appel de 7,6 milliards de dollars pour 2025 afin de venir en aide à 35 millions de personnes touchées par les crises en Afrique de l'Ouest et centrale

· L'Afrique de l'Ouest et centrale est confrontée à certaines des crises humanitaires les plus complexes et les plus longues au monde. En 2025, les organisations humanitaires ont pour objectif de fournir une assistance vitale à 35 millions de personnes au Burkina Faso, au Cameroun, en République centrafricaine, au Tchad, en République démocratique du Congo, au Mali, au Niger et au Nigeria.

· Avec plus de 57 millions de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire, la communauté humanitaire se concentre sur la priorité à donner aux plus vulnérables. Une action humanitaire décisive et opportune, combinée à des actions centrées sur les personnes et à une collaboration étroite avec les partenaires locaux, peut sauver des vies.

· D'ici à la fin de 2024, les travailleurs humanitaires auront fourni une aide vitale et des services de protection à environ 21 millions de personnes dans la région. Cependant, le manque de fonds les a empêchés d'atteindre des millions d'autres personnes vulnérables.

(Dakar, le 4 décembre 2024) - Les Nations Unies et les partenaires humanitaires lancent un appel de 7,6 milliards de dollars américains pour fournir une assistance vitale et des services de protection à 35 millions de personnes à travers l'Afrique de l'Ouest et centrale en 2025.

Les besoins humanitaires en Afrique de l'Ouest et centrale sont provoqués par les conflits, la violence et la crise climatique, comme le montre l'ampleur des inondations qui ont frappé la région cette année. La protection reste le besoin le plus pressant pour de nombreuses personnes vulnérables, car la violence et les conflits mettent leur vie et leurs moyens de subsistance en danger. Dans les zones touchées par les conflits, les femmes et les filles sont exposées à des risques élevés de violence sexuelle et basées sur le genre. Les communautés vulnérables luttent pour faire face à de nouveaux chocs, sont confrontées à une grave insécurité alimentaire et à une malnutrition aiguë, à une pénurie d'eau et à un accès limité aux services de santé et d'éducation. En 2025, 57 millions de femmes, d'enfants et d'hommes vulnérables de la région devraient avoir besoin d'une aide humanitaire vitale, la plupart d'entre eux dépendant de l'aide pour leur survie.

L'ampleur des crises dépasse les frontières nationales, en particulier dans les deux épicentres du Sahel : le Sahel central et le bassin du lac Tchad. Le Tchad continue d'être fortement touché par l'arrivée continue de personnes fuyant le Soudan et ayant désespérément besoin d'un refuge et d'un soutien, tandis que les retombées de la crise dans le Sahel central ont un impact sur les pays voisins, tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Mauritanie et le Togo.

« Des millions de personnes sont confrontées à des crises humanitaires prolongées qui gagnent en complexité et en ampleur et dont les ressources sont de plus en plus sollicitées pour y répondre. Si nous n'agissons pas maintenant, nous devons nous préparer à davantage de déplacements, d'insécurité alimentaire et d'épidémies », a averti Charles Bernimolin, Chef du Bureau régional des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Malgré la générosité de longue date des donateurs, les déficits de financement persistent. En novembre 2024, 49 % des 7,6 milliards de dollars requis pour cette année avaient été reçus. « L'ampleur de la crise en Afrique de l'Ouest et centrale exige une solidarité et un soutien internationaux plus importants », a déclaré Charles Bernimolin. « Nous devons agir de manière décisive pour donner la priorité aux plus vulnérables et apporter l'aide là où elle est le plus nécessaire ».

L'Aperçu humanitaire mondial est une évaluation complète des besoins humanitaires mondiaux et donne un aperçu des tendances actuelles et futures de l'action humanitaire.

En Afrique de l'Ouest et centrale, le nombre de personnes ciblées par l'assistance humanitaire et les services de protection dans chaque pays, et les besoins financiers associés pour 2025 sont les suivants :

· République démocratique du Congo : 11 millions de personnes ciblées, 2,5 milliards de dollars requis

· Tchad : 6,5 millions de personnes ciblées, 1,5 milliard de dollars requis

· Nigeria : 3,6 millions de personnes ciblées, 900 millions de dollars requis

· Burkina Faso : 3,7 millions de personnes ciblées, 792,6 millions de dollars requis

· Mali : 4,6 millions de personnes ciblées, 756,8 millions de dollars requis

· Niger : 1,7 million de personnes ciblées, 386,5 millions de dollars requis

· Cameroun : 2,1 millions de personnes ciblées, 355,3 millions de dollars requis

· République centrafricaine : 1,8 million de personnes ciblées, 326,1 millions de dollars requis

