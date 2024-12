Congo-Kinshasa: Renforcement des capacités militaires - L'UE octroie un appui financier de 20 millions d'euros aux FARDC

Suite au plaidoyer mené par le Gouvernement, l'Union Européenne a lancé ce mardi 3 décembre 2024, une opération de soutien à la 31ème Brigade de réaction rapide des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Estimé à hauteur de 20 millions d'euros, ce soutien visant à contribuer au renforcement des capacités des FARDC et à la stabilisation de la sous-région, s'inscrit dans le cadre du programme de "Facilité européenne pour la paix", initié par l'UE.

Cette aide, fournie également grâce à l'appui du ministère de la Défense belge, consiste notamment à la remise des équipements individuels et collectifs non létaux pour le renforcement des capacités militaires de la 31ème Brigade de réaction rapide, à la stabilisation des régions affectées et à la promotion de la sécurité et la paix. Ce projet inclue également la réhabilitation de différentes casernes, en plus de la formation et de l'encadrement technique mis à la disposition des Forces armées depuis plus d'une dizaine d'années.

A l'occasion de ce lancement, une délégation d'ambassadeurs des pays membres de l'UE a été diligentée à Kindu, Chef-lieu de la province du Maniema, où se trouve le quartier général de la Brigade, pour y rencontrer les principaux bénéficiaires. Sur terrain, les chefs des missions diplomatiques européennes ont été accompagnés par le Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe.

"Comme pour tout soutien au titre de cette facilité, il est prévu un ensemble de contrôles et de mesures de suivi destinés notamment, à garantir l'utilisation adéquate des équipements par la brigade ainsi que le respect des droits humains et du droit international humanitaire.

Ce soutien s'inscrit dans une logique d'engagement stratégique plus large de l'Union européenne dans le pays. Cet engagement, l'Union européenne le traduit également par un appui à la réforme du secteur de la sécurité, à travers son programme Unis pour la paix : 29.5 millions d'euros pour la période 2023-2027, ainsi que par différents appuis bilatéraux des Etats membres", a fait savoir cette organisation continentale dans son communiqué, pour donner une vision globale de cet appui financier.

La facilité européenne pour la paix a été créée en mars 2021 pour financer des actions de la Politique étrangère de sécurité commune (PESC) dans le domaine militaire et de la défense, dans le but de prévenir les conflits, de préserver la paix et de renforcer la sécurité et la stabilité internationales. La facilité européenne pour la paix permet notamment à l'UE de financer des actions visant à renforcer les capacités d'Etats tiers et d'organisation régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.