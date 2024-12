Ethiopie: « La force de notre peuple est une foi profondément enracinée » - Le Vicaire Apostolique de Soddo

« Notre force, la force de notre peuple, de notre vicariat et de notre diocèse, c'est la foi. Nous avons une foi très enracinée, les gens ont confiance en Dieu, ils mettent leur espérance en Dieu pour que l'avenir leur réserve quelque chose de bon ». Le nouveau Vicaire apostolique de Soddo, Dejene Hidoto Gamo, O.F.M. Cap, dans une rencontre avec l'Agence Fides, partage ses priorités, son engagement et son enthousiasme suite à sa nomination dans son diocèse d'origine.

« La réaction à ma nomination a été extraordinaire. Lorsque le nonce m'a demandé de le rencontrer pour me la communiquer, j'ai été bouleversé car je ne m'y attendais pas. Dieu voulait que je serve de cette manière, j'ai donc prié et accepté sa volonté », a déclaré le capucin.

« Je célébrerai ma première messe en tant qu'évêque le 9 février 2025 à Dubbo au sanctuaire de Notre Dame de Lourdes auquel je suis très attaché et où j'ai été curé de 2000 à 2006. Avant ma nomination épiscopale, j'ai été coordinateur pastoral pendant sept mois, au cours desquels j'ai essayé d'étudier le contexte et j'ai réalisé que les besoins pastoraux des jeunes, des jeunes enfants de 13 à 14 ans sont différents. J'ai organisé des réunions avec les prêtres pour connaître les priorités dans les différentes paroisses et j'ai découvert que les besoins sont presque les mêmes et varient selon les régions.»

« Notre vicariat est très vaste et implique un engagement culturel et politique important », poursuit Mgr Dejene.

« Nous sommes limitrophes du Kenya au sud, et au sud-ouest de Jima Bonga, qui est un autre vicariat. Politiquement, Soddo est le deuxième plus grand vicariat en termes de groupes ethniques, ce qui entraîne une diversité de langues et de cultures et, malheureusement, un nombre très limité de prêtres pour desservir l'ensemble de la région. En tout, nous avons 25 prêtres, les gens nous demandent d'ouvrir une nouvelle présence catholique, mais avec ce petit nombre, nous avons de grandes difficultés », a fait remarquer le prélat, soulignant les difficultés à promouvoir la formation des jeunes. De plus, les prêtres n'ont pas de résidence et sont obligés de voyager tous les jours pour se rendre dans les différentes paroisses, à grands frais. « Cependant, nous ne nous décourageons pas, les églises sont pleines de jeunes et, avec les curés et les autres prêtres, nous essayons de travailler pour que de plus en plus de vocations puissent fleurir ».

« L'Église catholique est très appréciée, l'estime et l'affection qui nous entourent sont énormes, ils sont reconnaissants pour les activités sociales que nous menons dans les différentes régions. Les autorités politiques nous respectent, tout comme les différents groupes religieux, parce que nous promouvons la paix. En fait, nous sommes connus pour notre coexistence pacifique avec d'autres confessions religieuses. Lorsqu'il y a un petit conflit, on préfère appeler les catholiques pour qu'ils témoignent et réconcilient les autres groupes ».

« En ce qui concerne l'éducation, bien que la situation diffère d'un endroit à l'autre, nous maintenons notre engagement envers les écoles. Dans le Soddo et la région de Wolayta, par exemple, les gens n'avaient pas conscience de l'importance d'envoyer leurs enfants à l'école, mais aujourd'hui, presque tout le monde le fait. Ce n'est pas le cas dans le sud, près de la frontière kenyane, où les enfants ne sont toujours pas encouragés à étudier, en particulier les femmes. Dans certaines régions, la plupart des jeunes ne vont pas à l'université, le taux de chômage est très élevé et, faute d'emploi, les garçons émigrent. Les filles vont principalement dans les pays arabes et deviennent très souvent musulmanes. Les garçons émigrent vers l'Europe ou d'autres pays, et malheureusement il arrive souvent qu'ils meurent pendant le voyage, en particulier dans la Méditerranée.

« La population totale de l'Éthiopie s'élève aujourd'hui à près de 120 millions de personnes et nous sommes une minorité, environ deux pour cent. Néanmoins, bien enracinés dans la foi et l'espérance, nous continuons à travailler ensemble avec le peuple », conclut le Vicaire Apostolique.