Congo-Kinshasa: En rescousse à la protection de la nature - Un Projet de Loi adopté et un grand espace vert envisagé allant de Kivu à Kinshasa pour la création d'aires protégées !

Ainsi résulte parmi la chaine des décisions prises lors de la 24ème réunion du conseil des Ministres, tenue à Kalemie dans la province du Tanganyika, vendredi 29 novembre dernier. Il s'agit de l'adoption du Projet de Loi modifiant et complétant la Loi nº14/003 du 11 février 2014 sur la conservation de la nature en RD. Congo.

Présenté par la Vice Première Ministre, Ministre de l'Environnement, Eve Bazaiba, cette modification s'inscrit dans la perspective de faire de la République Démocratique du Congo la plus vaste aire protégée de la planète. Une initiative dont le go a été donné et qui traversera la nationale n°4 en passant par Béni jusqu'à Kisangani pour allonger le bassin du Fleuve Congo et se prolonger dans la capitale congolaise en commençant par Kisangani.

« Il s'agit d'une aire protégée à vocation communautaire de plus d'un demi-million de kilomètres carrés dont l'ambition est de faire de la République Démocratique du Congo le pays abritant la plus vaste aire protégée de la planète », fait savoir le compte rendu du Conseil des Ministres du 29 novembre 2024.

Cette contribution importante de la RDC pour l'atteinte des objectifs communs de l'Accord de Paris sur des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique prouve à quel point l'Etat congolais a sa main mise dans la pâte.

La présente Loi, en dehors du réajustement en rapport avec le couloir vert Kivu-Kinshasa, stipule également la conservation des écosystèmes et des habitats naturels, la protection des espèces de faune et de flore sauvages ainsi que le développement durable dans les aires protégées. Elle apporte notamment plusieurs innovations qui s'alignent dans la délimitation des mesures générales de conservation de la biodiversité et de l'utilisation de ses éléments constructifs.