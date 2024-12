Maroc: M. Essaadi effectue une visite aux différentes infrastructures de l'artisanat à Marrakech

Marrakech — Le secrétaire d'État chargé de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi, a effectué, mardi, une visite à plusieurs structures artisanales dans la ville de Marrakech.

Cette visite a inclus le Complexe d'artisanat de Marrakech, qui abrite 33 ateliers individuels, six coopératives artisanales, une salle d'exposition et d'autres infrastructures sur une superficie de 5.436 m².

À cette occasion, des données statistiques et des informations sur les infrastructures et les coopératives professionnelles de la région Marrakech-Safi ont été présentées à M. Essaadi.

Le responsable a également visité des ateliers spécialisés dans divers métiers, tels que la tapisserie, le travail du cuivre, le tissage, la maroquinerie, la fabrication d'objets en bois et en fer forgé, la mosaïque et la couture traditionnelle.

Le secrétaire d'État s'est également rendu au Centre de formation et de qualification dans les métiers de l'artisanat, situé à "Kbour Chou", où il a visité des ateliers dédiés à des métiers tels que l'ébénisterie, la céramique, le plâtre, le tissage et la fabrication de tapis, ainsi que d'autres métiers traditionnels comme la fabrication d'instruments de musique et la reliure.

Le secrétaire d'État et la délégation l'accompagnant ont également visité le Centre des femmes artisanes à l'école Sidi Abdelaziz dans la médina.

Dans une déclaration à la MAP, M. Essaadi a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre du maintien de la communication avec les artisans, en collaboration avec les Chambres régionales de l'artisanat, partenaires essentiels pour la mise en oeuvre des programmes gouvernementaux visant à promouvoir ce secteur.

Il a également mis en avant le rôle clé de la région Marrakech-Safi, en particulier de la ville de Marrakech, dans les exportations nationales et la promotion des produits artisanaux marocains, tout en réitérant l'engagement du gouvernement à soutenir les artisans et à garantir la pérennité des activités reflétant l'authenticité et la richesse culturelle du Royaume.

De son côté, le directeur régional de l'Artisanat de la région Marrakech-Safi, Hicham Berdouzi, a déclaré que cette visite vise à examiner l'état des infrastructures et le développement du secteur dans la région.

"Marrakech-Safi, a-t-il poursuivi, se classe au deuxième rang national en ce qui concerne le nombre d'artisans enregistrés et l'exportation des produits artisanaux, générant un chiffre d'affaires significatif et employant une main-d'oeuvre importante".

Selon les données de la Direction régionale de l'artisanat, Marrakech reste le premier pôle d'exportation des produits artisanaux au Maroc, avec un volume d'exportation de 377 millions de dirhams à fin octobre 2024, et un chiffre d'affaires global de 7,4 milliards de dirhams (soit 7 % des exportations nationales).