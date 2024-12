Maroc: Région de l'Oriental/INDH - Programmation de 708 projets pour plus de 258 MDH

Oujda — Près de 708 projets et activités ont été programmés dans la région de l'Oriental, pour une enveloppe budgétaire dépassant les 258 millions de dirhams (MDH), et ce dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Intervenant lors de la réunion du Comité régional de développement humain (CRDH), tenue mardi au siège de la Wilaya d'Oujda et consacrée à la présentation de l'avancement de la mise en oeuvre des programmes de l'INDH au niveau de la région, la cheffe de la Division de coordination régionale de développement humain, Hafida El-Handouz, a relevé que l'INDH a contribué à ces projets à hauteur de plus de 211 MDH, représentant 82 % du budget total, ajoutant qu'à ce jour, 50 % des projets ont été entièrement achevés, soit 329 initiatives, ciblant plus de 150.000 bénéficiaires issus de différentes catégories sociales.

Ces projets, présentés lors de cette réunion présidée par le wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Khatib El Hebil, en présence notamment des gouverneurs des provinces de la région, du président du Conseil régional de l'Oriental, et des membres de la commission régionale de développement humain, se répartissent selon quatre axes principaux, à savoir le rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base dans les territoires sous-équipés, avec 110 projets pour une enveloppe budgétaire de 60,19 MDH, l'accompagnement des personnes en situation de précarité, avec 205 projets (53,7 MDH), l'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, avec 260 projets (78,12 MDH) et l'impulsion du capital humain des générations montantes, avec 133 projets (66,59 MDH).

Ces projets, en cours de réalisation ou déjà achevés, bénéficient à nombre d'habitants de la région de l'Oriental, couvrant les préfectures et provinces d'Oujda-Angad (200 projets), Berkane (83), Taourirt (96), Jerada (66), Guercif (58), Driouch (81), Figuig (81) et de Nador (43).

S'exprimant à cette occasion, le Wali de la région de l'Oriental et président du CRDH, a mis en avant l'attention particulière accordée par l'INDH, dans sa troisième phase, aux catégories sociales les plus vulnérables, à travers le lancement de programmes et de projets visant à améliorer leurs conditions de vie, à renforcer les mécanismes de protection sociale et à promouvoir une nouvelle génération d'initiatives génératrices de revenus et créatrices d'emplois, avec un accent particulier sur le soutien à l'entrepreneuriat, à l'innovation et au développement des activités économiques locales.

Il a également précisé que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la continuité des efforts déployés pour la mise en oeuvre des projets de l'INDH à l'échelle régionale, et vise aussi à poursuivre cette dynamique positive à travers l'évaluation de ces projets, de manière à être en phase avec les principaux objectifs de l'Initiative.

Et d'ajouter que ces axes, centrés sur le renforcement des infrastructures sociales et l'amélioration de la qualité des services de base, notamment en milieu rural, visent à soutenir l'éducation des générations montantes et la santé de la mère, tout en favorisant la création d'emplois et l'intégration économique des jeunes.