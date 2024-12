Congo-Kinshasa: Grève aux Affaires étrangères - La Ministre promet une prise en charge mensuelle et non trimestrielle

Après plusieurs jours de grève au Ministère des Affaires étrangères, Coopération Internationale et Francophonie, la Ministre de tutelle, Thérèse Kayikwamba Wagner, a eu ce lundi 2 décembre 2024, des échanges avec le personnel de cette institution publique dans la salle de conférence internationale des Affaires étrangères.

Ces échanges ont tourné autour des défis à relever pour le bien-être des agents et cadres de son ministère. Elle a réaffirmé que la Première Ministre Judith Suminwa est déjà au courant de cette situation et que des dispositions seront prises le plus vite possible.

Elle a fait savoir sur ce : "A mon arrivée, il était clair que notre ministère faisait face à des défis complexes dont certains affectaient profondément son fonctionnement. Parmi les problèmes les plus urgents figuraient les arriérés de salaire, .... Il ne s'agissait pas seulement de constater ces difficultés, il était essentiel de les consigner, d'en analyser les causes profondes et de proposer des solutions concrètes. C'est dans cet esprit qu'un rapport de prise des fonctions a été transmis à la Première Ministre Judith Suminwa. Ce rapport détaillant les retards et les blocages auxquels nous faisons face, a permis d'obtenir des orientations claires et des engagements concrets pour amorcer le redressement de notre institution et garantir une meilleure prise en charge de vos carrières".

Ensuite, a rappelé Thérèse Kayikwamba Wagner devant les agents et cadres, la situation des missions diplomatiques congolaises à travers le monde. Le Minaffet compte s'approprier le système de prise en charge mensuelle au lieu de trimestrielle. En ce qui concerne le retard du paiement des diplomates et les frais qui aident à faire fonctionner des missions diplomatiques, il a été décidé à autoriser à bancariser entièrement le processus de paiement. Il est question d'abandonner le système trimestriel au profit de paiement mensuel en respectant le délai.

A propos des véhicules pour les diplomates, pour la Cheffe de la diplomatie congolaise : "Nous avons identifié le goulot d'étranglement et engagé un dialogue direct avec le prestataire pour corriger le retard et finaliser les livraisons restantes".

Pour les nouvelles constructions des bâtiments du ministère, Thérèse Kayikwamba Wagner a indiqué que le projet pourra prendre forme en 2025 avant d'enchainer qu'un accord a été déjà signé avec les partenaires de la République Populaire de Chine.

"En reconnaissance des droits des agents, j'ai aussi signé aujourd'hui trois arrêtés distincts de commissionnement collectif pour la promotion des agents méritant en attendant l'entérinement par la fonction publique. Cette démarche inscrite dans la perspective d'une ordonnance présidentielle à venir reflète l'engagement de la tutelle à garantir vos droits et à reconnaitre vos mérites", a ajouté la Ministre.

Pour conclure, elle a avoué que les Ambassades congolaises dans le monde rencontrent plusieurs problèmes de fonctionnement. Certaines ont accusé des arriérés de loyers impayés ou de salaire.