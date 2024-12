Afrique du Nord: Nowlun reçoit 1,7 million de dollars pour transformer la logistique du fret dans la région MENA

L'entreprise égyptienne Nowlun a levé 1,7 million de dollars de fonds d'amorçage

Cette startup exploite une plateforme numérique de transport de marchandises au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le financement soutiendra l'expansion de Nowlun et la poursuite du développement de sa plateforme technologique.

Nowlun, une plateforme de transport de fret numérique opérant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), a levé 1,7 million de dollars en financement d'amorçage.

Le tour de table a été mené par Nama Ventures et A15, avec la participation de Sanabil 500 Global et d'investisseurs providentiels. Le financement soutiendra l'expansion de Nowlun et le développement de sa plateforme technologique.

Fondée en 2021, Nowlun rationalise le processus logistique grâce à des tarifs de fret maritime instantanés, un suivi des expéditions en temps réel et des outils de gestion proactifs. La plateforme s'intègre aux principales compagnies maritimes, offrant aux entreprises des prix en temps réel et une visibilité sur les mouvements de cargaison.

Points clés à retenir

Nowlun vise à remédier aux inefficacités de la logistique du fret en s'appuyant sur des technologies de pointe. Grâce à ce financement, l'entreprise prévoit d'étendre sa portée dans la région MENA et d'améliorer les capacités de sa plateforme. Les investisseurs citent la forte traction de Nowlun en Arabie Saoudite et son potentiel à stimuler la transparence et l'innovation dans l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement comme des facteurs clés de leur soutien.