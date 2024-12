Madagascar: Jeunes reporters francophones - Cinquantes huit jeunes armés pour couvrir le processus électoral

La cérémonie de remise de certificat des nouveaux Jeunes reporters francophones s'est tenue à Antanimena le 28 novembre 2024.

Renforcer l'accès à l'information du citoyen, particulièrement des femmes et des jeunes, à travers la formation, la mobilisation et l'engagement des étudiants en journalisme... C'est dans cet esprit qu'a été initié le stage en couverture médiatique du processus électoral. Lancé au mois de septembre dernier, ce stage rentre dans le cadre du Projet Jeunes reporters francophones 2024.

Mis en oeuvre par la Friedrich-Ebert-Stiftung Madagascar, avec l'appui de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), ce projet a également pour mission de mettre en parallèle cet accès à l'information en communication, encadré et accompagné par les protagonistes du processus électoral.

L'on peut citer : les professionnels des médias, les organes de gestion des élections, la société civile locale et internationale. Le stage des cinquante huit Jeunes reporters francophones consistait en une formation théorique sur le processus électoral et les techniques journalistiques. Le tout, avec une attention particulière aux spécificités de la couverture électorale.

Du concret. Afin de donner aux jeunes nouvellement formés le goût du journalisme, et engagés dans le respect du processus électoral juste, inclusif, équitable et accepté par tous, un stage d'immersion au niveau des rédactions partenaires du projet (2424.mg, Studio Sifaka, Réseau Malina et Politikà) a été organisé. Des expériences permettant aux participants de mettre en pratique les acquis théoriques et de vivre le quotidien des journalistes.

Pour une meilleure appropriation des outils et techniques de couverture en matière électorale, le stage pratique a duré 8 semaines. L'idée étant de donner aux électeurs et aux électrices des informations relatives au processus électoral. Entre autres, les enjeux du scrutin, le déroulement et le financement de la campagne électorale, les programmes politiques des candidats en lice, l'opération de dépouillement des votes, etc. Le tout, en relayant leurs préoccupations, attentes et aspirations premières tout au long de la campagne.