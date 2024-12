Angola: Le gouverneur du Zaire veut un plus grand contrôle du périmètre frontalier avec le pays

Mbanza Kongo — Le gouverneur de la province du Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, a défendu mardi, à Mbanza Kongo, un plus grand contrôle et inspection du périmètre frontalier avec la République Démocratique du Congo (RDC), pour lutter contre la contrebande de carburant et l'immigration clandestine.

Selon le gouvernant, qui intervenait lors de la présentation du nouveau commandant provincial de la Police nationale du Zaire, le commissaire José António Gaspar, aux membres du gouvernement local, il faudrait également accorder une plus grande attention à l'évasion fiscale et à d'autres délits connexes à la frontière avec le pays voisin.

Il a demandé au nouveau commandant de la corporation d'accorder une plus grande attention aux postes frontières de Luvo et Kanga Nguvo (Mbanza Kongo), Minga et Buela (Cuimba) et Kimbumba, dans la commune de Soyo, car ils constituent les principales portes d'entrée illégale des étrangers sur le territoire national.

Adriano Mendes de Carvalho a promis le soutien institutionnel du gouvernement provincial au nouveau commandant, afin qu'il puisse accomplir sa mission avec zèle et altruisme.

À son tour, le commissaire José António Gaspar, a déclaré qu'il était au courant des délits les plus fréquents enregistrés dans la province du Zaire, c'est pourquoi il a rassuré les autorités locales qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour accomplir sa mission.