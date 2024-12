Angola: Le ministre des Télécommunications parle de l'ouverture du pays à l'investissement

Luanda — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, Mário Oliveira, a souligné le développement de l'Angola et son ouverture aux investissements dans les secteurs les plus variés.

Dans une récente interview accordée à CNN, le dirigeant angolais a déclaré que le pays était de plus en plus ouvert sur le monde, offrant d'immenses opportunités à ceux qui souhaitent investir sur le territoire national dans différents secteurs, en mettant l'accent sur l'agriculture, la technologie, l'industrie et le tourisme.

"Nous voulons montrer au peuple américain le nouvel Angola, ainsi que la manière dont l'Amérique peut aider au développement du pays dans plusieurs domaines", a-t-il souligné.

A l'occasion, Mário Oliveira a évoqué la mesure prise par l'Exécutif pour accorder des exemptions de visa à plus de 90 pays, comme un signe clair de l'ouverture de l'Angola, ajoutant que l'objectif était de "positionner le pays dans un développement avancé" et que tous ceux qui les souhaits de s'intégrer sont les bienvenus.

"Nous l'avons ouvert à cent pays qui peuvent entrer sans visa, nous avons changé les lois et l'Angola est à la disposition de tous ceux qui veulent nous aider", a-t-il souligné.

Le ministre Mário Oliveira a réaffirmé que l'Angola continuera aux côtés de tous ceux qui veulent aider et que tous ceux qui s'identifient à ce principe fondamental seront les bienvenus.

L'entretien a été accordé dans le cadre de la visite du Président américain Joe Biden en Angola, consacrée à l'approfondissement des relations bilatérales avec la confirmation des investissements américains dans le projet du Corridor de Lobito.