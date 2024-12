Madagascar: Partenariat - Airtel Money et EMIT, ensemble pour l'inclusion financière

Airtel Money et l'École de Management et d'Innovation Technologique (EMIT) de Fianarantsoa signent une convention de partenariat en faveur de l'inclusion financière et la digitalisation. Grâce à cette initiative, les étudiants de l'EMIT peuvent désormais régler leurs frais de scolarité via la plateforme Airtel Money, rendant le processus de paiement plus accessible et pratique.

Cette avancée fait partie de l'engagement d'Airtel Money à promouvoir l'inclusion financière et à faciliter la digitalisation dans le secteur de l'éducation. En permettant aux étudiants de payer leurs frais de manière simple et sécurisée, Airtel Money contribue à éliminer les obstacles financiers et à encourager l'accès à l'éducation pour tous.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec l'EMIT et d'offrir aux étudiants une solution de paiement moderne et efficace. Cette initiative s'inscrit dans notre mission de favoriser l'inclusion financière et de soutenir la transformation numérique dans notre pays », a déclaré Heritiana Randrianarison, directeur général d'Airtel Money Madagascar durant la cérémonie de signature de la convention.

En ajoutant : « Encourager les jeunes à s'approprier les services de paiement mobile et les outils de digitalisation est non seulement bénéfique pour leur développement personnel, mais également essentiel pour bâtir un avenir économique solide et inclusif. Cela leur ouvre des opportunités pour entreprendre, épargner et investir, renforçant ainsi leur autonomie financière ».