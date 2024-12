Madagascar: Transition énergétique - Succès du système photovoltaïque dans le sud

L'accroissement de la capacité de production d'électricité se poursuit dans les différentes régions de Madagascar. Dans ce cadre, le gouvernement mise sur les énergies renouvelables.

Une amélioration continue de l'approvisionnement en électricité. C'est l'image perçue par la délégation conduite par le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, la semaine dernière à Toliara, pour inspecter les infrastructures électriques de cette ville. La première étape de cette visite a été consacrée à la centrale solaire gérée par l'entreprise ENELEC.

Mise en service en 2019 et inaugurée officiellement en 2023 par le président Andry Rajoelina, cette centrale a une capacité de 2,9 MWc et produit jusqu'à 6 000 MWh par an. Ce site, symbole de la transition énergétique de Madagascar, est actuellement en pleine expansion avec le lancement de sa phase II.La délégation s'est ensuite rendue à la centrale thermique d'Andranomena, également exploitée par ENELEC. Ce site, qui fonctionne au fuel, reste un élément clé pour assurer la stabilité de l'approvisionnement en électricité dans une région où la demande est en constante augmentation.

Avenir prometteur.

La visite s'est terminée sur le terrain destiné à accueillir une nouvelle centrale solaire d'une capacité de 5 MW. Cette installation s'inscrit dans le cadre du projet gouvernemental ambitieux de produire 50 MW d'énergie renouvelable. Les travaux de préparation du site sont déjà finalisés, et les responsables locaux attendent la livraison des équipements nécessaires pour démarrer la construction.

Selon le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), ces projets traduisent une volonté des autorités de diversifier les sources d'énergie tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. En misant sur les énergies renouvelables, notamment solaires, le gouvernement ambitionne de renforcer l'accès à une électricité fiable, durable et à moindre coût pour les habitants de Toliara et au-delà.

Ces initiatives marquent une avancée significative dans l'autonomisation énergétique de la Grande île et dans son engagement à lutter contre les changements climatiques tout en répondant aux besoins croissants des populations.