Gabon: La fructueuse moisson du Capitaine de vaisseau Loïc Dieudonné Ndinga Moudouma

Après son récent périple à l'étranger, où il a accompagné le président de la Transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministre des Transports, de la Mer et de la Marine Marchande, le capitaine de vaisseau, Loïc Ndinga Moudouma, peut avoir le sentiment du grand devoir accompli en regagnant Libreville.

L'actuel ministre des Transports, sans être dithyrambique, abat un travail que l'on qualifierait de titanesque. C'est la satisfaction qui doit être le maître-mot, eu égard à la débauche d'énergie mise en oeuvre par ce dernier, pour moderniser et développer les secteurs des transports. Et pour cause ?

L'Union européenne à la rescousse du Transgabonais

La moisson à l'étranger du chef du département des Transports a été bonne. On en veut pour preuve la signature à Bruxelles, en Belgique, entre l'Union européenne (UE) et le Gabon, d'un accord de 30 millions d'euros pour redonner un nouveau souffle au Transgabonais. Un pacte pour une modernisation du secteur ferroviaire. Un accord qui entre en ligne de compte du « Global Gateway » de l'UE qui entend ainsi participer au renforcement des infrastructures internationales, via des partenariats équitables et inclusifs.

Un grand bol d'air, pour le Gabon, avec la présence sur place du président de la transition qui a magnifié ce financement, qui boostera davantage la modernisation du Transgabonais. Il faut souligner que dans cette manne, à côté du président de la Transition, il y a le travail de fourmi acharné du ministre des Transports, Loïc Ndinga Moudouma, pour rendre cet accord viable et concret. On a pu ainsi lire la grande fierté du ministre lors de la signature et de Cécile Abadie, ambassadrice de l'UE au Gabon. Le président de la Transition n'a pas manqué de féliciter le ministre des Transports pour avoir mené à bon port ce dossier. C'est que son travail a payé.

Le Gabon pour la revitalisation de son secteur aérien sous l'égide de la Commission Africaine de l'Aviation Civile

Ce n'est pas tout, des lauriers à mettre à l'actif du Capitaine de Vaisseau, Loïc Ndinga Moudouma de ses séjours à l'étranger. Toujours à l'assaut de donner une nouvelle dimension et pensée des transports au Gabon, notamment dans le secteur aérien, le Ministre des Transports, accompagné de plusieurs de ses collaborateurs, a participé du 25 au 29 novembre dernier à Brazzaville, au Congo voisin, à la 35e session plénière ordinaire de la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), marquant aussi le 25e anniversaire de la Décision de Yamoussoukro, donnant ses lettres de noblesse de l'aviation civile.

Une participation de la délégation gabonaise à la rencontre de Brazzaville qui lui a permis de réaffirmer son engagement au développement de l'aviation civile africaine. D'autant que le ministre Loïc Ndinga Moudouma et sa délégation ont échangé avec leurs pairs sur les questions en matière de sécurité, de sûreté et d'efficacité du transport aérien, la régulation des droits de trafic, la mise en oeuvre des cadres institutionnels nécessaires à la libéralisation et à la promotion de la durabilité dans les services aériens, le renforcement des capacités institutionnelles des autorités de l'aviation civile à l'échelle régionale. Une rencontre qui permet au Gabon de mieux structurer son secteur aérien.

Le Gabon doublement distingué par l'OMI à Londres

À peine, le ministre des Transports, Loïc Ndinga Moudouma, terminait de prendre part à cette rencontre du CAFAC, qu'il prenait à nouveau l'avion pour se rendre à Londres, en Angleterre, où a eu lieu au siège de l'Organisation maritime internationale (OMI), le 02 décembre dernier, la 109e session du Comité de la sécurité maritime.

Au cours de cette réunion internationale, le Gabon a été distingué à travers deux compatriotes qui ont fait montre de bravoure en mer : Jérôme Noël Mougoula Saguiliba, commandant du LCT Celeste, pour son intervention décisive lors du naufrage de l'embarcation Esther Miracle le 9 mars 2023, en sauvant 150 personnes et le Lieutenant de vaisseau, Crépin Manfoumbi Mengara de la Marine nationale qui à bord du patrouilleur rapide Mayumba, avait fait preuve de sang-froid et d'un professionnalisme avéré lors des opérations de sauvetage de ce naufrage.

Une double récompense qui est une fierté pour le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Mer, le capitaine de vaisseau Loïc Ndinga Moudouma, face à cette reconnaissance de l'OMI. Le Ministre n'a pas moins manqué de rappeler que cette distinction impacte positivement le secteur maritime national en saluant le leadership de Ludovic Moundounga en tant que point focal OMI au Gabon car c'est lui qui avait introduit le dossier des nominations du Gabon au sein de cette instance internationale dont il maîtrise parfaitement les rouages.

Un Gabonais à l'honneur à Dakar

Pour couronner le tout, il faut souligner que le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, profitant de la 15e biennale des Arts à Dakar, au Sénégal, a organisé une cérémonie en l'honneur de Prosper Zo'o Minto'o, récemment élu directeur général de l'ASECNA. Là encore, le management du ministre des Transports a été célébré à Dakar par le président de la Transition. Car, Loïc Ndinga Moudouma n'a ménagé aucun effort pour porter la campagne de ce compatriote à travers le continent et réussir à le faire élire par ses pairs.

C'est dire que le Capitaine de vaisseau, à l'heure du bilan en cette fin d'année, a fait montre d'une énergie à revendre pour sa gouvernance au département des Transports. Un maillon donc essentiel et efficace dans la chaîne du CTRI.