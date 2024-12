Cameroun: UBA lance ses opérations bancaires en France à l'occasion de la visite du president Tinubu

Le président Bola Ahmed Tinubu du Nigeria a effectué une visite en France. Il était accompagné d'un parterre impressionant d'hommes d'affaires Nigerians parmi lesquels Tony Elumelu. L'occasion était donnée de nouer des relations d'affaires entre Francais et Nigerians.

Aussi, En marge de la visite d'État du président Bola Ahmed Tinubu en France, le président du Groupe UBA, Tony Elumelu, a signé un accord de coopération commerciale historique avec le ministre français des Finances, Antoine Armand. Cet accord marque un soutien significatif du gouvernement français au développement des opérations bancaires complètes de UBA en France.

De fait, United Bank for Africa est l'un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés à l'échelle du groupe et plus de 45 millions de clients dans le monde. Présente dans vingt pays africains ainsi qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis, UBA offre des services bancaires aux particuliers, commerciaux et institutionnels, favorisant ainsi l'inclusion financière et mettant en oeuvre des technologies de pointe.

Pour Tony Elumelu, « Ce partenariat renforce notre engagement à fournir des services bancaires internationaux fluides à nos clients, non seulement dans les 11 pays africains francophones que nous desservons, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique, ainsi que pour les clients français et européens effectuant des transactions avec l'Afrique. L'expansion en France est une progression naturelle, avec Paris comme plaque tournante pour l'Union européenne, alors que nous continuons à rapprocher l'Afrique et le reste du monde grâce à des solutions financières innovantes. Paris rejoindra Londres, New York et Dubaï en tant que composante essentielle de notre réseau mondial unique »