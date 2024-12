Madagascar: Cuiseur innovant - Une solution pour améliorer la qualité de vie en milieu urbain

Face aux défis du changement climatique, l'organisation non gouvernementale ADES Madagascar réaffirme son engagement envers la cuisine propre ou « clean cooking ».

Raison pour laquelle, cette entité qui prône la nécessité d'une solution énergétique durable sans oublier l'éducation environnementale et le reboisement, est à l'heure de l'innovation technologique. Elle vient ainsi de lancer un nouveau cuiseur innovant qui constitue une solution permettant d'améliorer la qualité de vie de la population dans un monde marqué par l'urbanisation accélérée et une pollution croissante.

« Il s'agit notamment du cuiseur « LeMadio » fabriqué à partir de matériaux spécifiques tels que l'inox et la fibre de verre. Nous avons entamé une phase test de ce produit depuis avril dernier auprès des utilisateurs, après avoir effectué une analyse en laboratoire avant de le vulgariser, notamment en milieu urbain. Et cette phase test a été bien concluante », a expliqué Ranto Hanitriniarivo Nomentsoa, chef de projet « LeMadio » au sein de ADES Madagascar lors de sa rencontre avec la presse hier à son siège à Mahamasina.

Économie de combustible.

En effet, « la conception de ce cuiseur innovant fonctionnant au charbon est plus pratique et ergonomique. C'est également léger et facile à manipuler. Il dispose d'un cendrier amovible rendant le nettoyage plus efficace tout en assurant une cuisine propre car les résidus de cendres y sont stockés. En outre, ce cuiseur innovant offre des performances thermiques exceptionnelles garantissant une cuisson rapide, sans besoin de ventilation constante. Ce qui permet de gagner plus de temps. Sa puissance de feu impressionnante est également réglable via ce cendrier amovible. Ce n'est pas tout ! LeMadio peut être utilisé à l'intérieur d'un espace clos même de petite taille, et ce, en toute tranquillité grâce à son ingénieux système de flux d'air. Une économie de combustible atteignant 70% est également enregistrée sans oublier la réduction de gaz nocif et fumée », a-t-elle fait savoir.

250 000 cuiseurs.

« Avant d'utiliser LeMadio, je consommais près de 30 kg de charbon tous les mois. Grâce à ce cuiseur innovant, ma consommation mensuelle a considérablement diminué puisque je n'utilise désormais que 13 kg de ce combustible par mois », a témoigné Noëline Albertine Rasoaharinivo résidant à Anosibe Namontana. Par ailleurs, ADES Madagascar se veut être un pionnier en « clean cooking » à Madagascar, compte tenu de ses 20 ans d'expériences, en vulgarisant cette innovation technologique qui permettra à chaque ménage surtout en milieu urbain de cuisiner propre et d'une manière durable et plus rapide.

Cette ONG a ainsi pour but de réduire les pressions sur les ressources forestières face aux impacts du changement climatique. « La création d'emplois n'est pas en reste une fois qu'une unité de production sera installée. D'ici à 2030, ADES prévoit de distribuer 250 000 cuiseurs aux ménages malgaches », a conclu Ranto Nomentsoa Hanitriniarivo.