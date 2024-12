Madagascar: Deci-delà

Vice Lauréat du Prix Paritana 2024, Andy Rasoloharivony présente son projet « Et ils gravèrent le sable » du 6 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à la Fondation H. qui propose le regard subjectif d'un photographe sur la communauté Mikea, une des dernières populations indigènes de Madagascar, aujourd'hui exilée de sa forêt d'origine.

Dans cette exposition, Andy Rasoloharivony restitue des bribes de scènes de vie qu'il a capturées durant les journées et soirées passées au sein de cette communauté résiliente qui s'adapte et se sédentarise dans un nouveau village. Son intérêt pour l'image a commencé en 2016 lorsqu'il a parcouru à plusieurs reprises la Route Nationale N°7, qui relie la capitale Antananarivo à Tuléar.

Showcase : D-Lain à Tanà

Après une interaction soutenue sur les réseaux sociaux, D-Lain et son public se retrouvent enfin dans la capitale. Samedi, le chanteur retrouvera les noctambules au Chez Papa Isoraka pour le bonheur de ses fans. Bénéficiant d'une solide formation musicale et d'expériences artistiques variées et complémentaires, il offre une bonne musique à ses inconditionnels afin que ceux-ci puissent danser.

Outre sa voix mélodieuse et authentique, D-Lain transporte ses fans dans un monde paisible. En effet, son répertoire comprend les plus belles chansons jamais enregistrées et les plus touchantes mélodies.