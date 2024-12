Madagascar: Basket 3X3 - Africa Cup 2024 - Quatre millions d'ariary chacun pour les Ankoay

À l'issue de leur brillante victoire lors de la FIBA 3X3 Africa Cup 2024, les Ankoay de Madagascar, champions d'Afrique, ont été chaleureusement accueillis par leur sponsor, l'opérateur malgache Yas.

La remise des récompenses a eu lieu ce mardi au siège de l'entreprise, à Andraharo, deux jours après leur triomphe au Palais des Sports Mahamasina. Les deux équipes, masculine et féminine, ont été honorées par Yas pour leur performance exceptionnelle, avec un chèque de 4 millions d'ariary attribué à chaque joueur et les quatre coachs. Cette somme vient saluer non seulement leur victoire, mais aussi les efforts intenses fournis par l'ensemble du groupe, y compris les entraîneurs qui ont œuvré en coulisses pour mener à bien cette campagne triomphale.

Les Ankoay ont non seulement décroché le titre continental, mais se sont également qualifiés pour le Championnat du Monde 3X3 qui se tiendra en 2025 en Mongolie. Cet exploit est un nouveau chapitre dans l'histoire du basket malgache, marquant un bond important sur la scène internationale. « La préparation va être encore plus intense. Parce qu'à partir de maintenant, étant détenteur de titre en Afrique, ça veut dire qu'on va représenter l'Afrique au mondial. Donc la préparation va être mille fois plus dure que ce qu'on a fait lors de l'Africa Cup », a souligné Muriel Hajanirina, capitaine de l'équipe féminine des Ankoay.

Durant cette compétition, les Ankoay ont montré un niveau de jeu impressionnant en remportant tous leurs matchs : les hommes ont signé un parcours sans faute avec six victoires en six rencontres, tandis que les dames ont également réalisé un carton plein avec quatre victoires en autant de matchs.

Ce succès est une fierté pour le basket 3X3 malgache et montre la détermination et la qualité des athlètes qui, avec le soutien de leur sponsor Yas, ont maintenant les yeux tournés vers le Mondial de 2025. Yas a d'ores et déjà exprimé sa volonté de continuer à soutenir les Ankoay pour cette nouvelle aventure, qui promet d'être encore plus exigeante et excitante.