Gabon: BUGADA - Ouverture de la session extraordinaire du Conseil d'administration

Le ministre de la Culture et des Arts, le Dr André Jacques Augand a ouvert ce mardi 3 décembre, la session extraordinaire du Conseil d'administration du bureau gabonais du droits d'auteur et des droits voisins (BUGADA), à leur siège, sis au Haut de Gué Gué dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. L'objectif principal était de statuer sur les modalités de mise en oeuvre de la reforme préconisée par le décret n°0282/PR/MCJSA du 18 juillet 2024 portant réorganisation du Bureau Gabonais du droit d'auteur et des droits voisins

Après la mise en place d'un Conseil d'administration consensuel des acteurs de l'oeuvre et e l'esprit ; le 17 septembre dernier par la tutelle, la mission leur avait été donnée de réorganiser la maison du Bureau Gabonais du Droit d'auteur (BUGADA).

Fort de cette recommandation des plus hautes autorités, une session extraordinaire du Conseil d'administration s'est ouverte ce mardi 2 décembre à leur siège du Haut de Gué-Gué avec trois principaux points.

Il s'agit de la mise en oeuvre de la réforme du BUGADA, adoptée le 18 juillet 2024, l'examen et le vote d'un budget réaliste pour l'exercice 2025, entendu qu'il est accordé cette année au BUGADA une subvention de 121.426.000 F.CFA comme l'année dernière et enfin, les perspectives en termes de plan stratégique.

Le ministre de la Culture et des arts qui d'ailleurs a ouvert lesdits travaux, a rappelé aux administrateurs, la rigueur qui doit les caractériser autour de leurs échanges. « Des nouveaux administrateurs que vous êtes, vous devez avoir une rigueur dans l'exécution de vos prérogatives et un suivi particulier de l'exécution de vos orientations par la direction générale qui, en aucun cas et sous aucun prétexte, ne doit se substituer au Conseil d'administration » a déclaré le Dr André Jacques Augand.

Les administrateurs ont donc trois jours de travaux pour mettre en musique, toutes ces recommandations afin que la maison BUGADA retrouve ses lettres de noblesse.