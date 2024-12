Sénégal: Inégalités genre - Les médias peuvent servir de catalyseur d'une prise de conscience collective (officiel)

Dakar — Les médias peuvent servir de catalyseur d'une prise de conscience collective sur les enjeux de l'équité et de l'égalité de genre pour parvenir à un développement durable en Afrique où les défis liés aux inégalités et aux violences persistent, a soutenu, mercredi à Dakar, le conseiller technique numéro 1 du ministre de la Famille et des Solidarités, Omar Samb.

"Les médias jouent un rôle fondamental dans la transformation sociétale, dans la mesure où l'information a ce pouvoir mobilisateur des communautés et d'éducation en conscientisant les esprits et en transformant les mentalités", a-t-il déclaré.

Il intervenait à l'ouverture du Forum des médias sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en Afrique, à l'initiative du Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (Remapsen).

Pour Omar Samb, l'objectif de développement durable, que tous les pays africains se sont fixés, ne pourrait être atteint sans l'autonomisation des femmes et des filles et l'éradication des violences basées sur le genre.

"Les violences basées sur le genre, qu'elles soient physiques, psychologiques ou économiques, représentent une violation grave des droits humains", a-t-il souligné devant des journalistes venus de 23 pays du continent. C'est pourquoi, a-t-il indiqué, le rôle des journalistes en tant qu'acteurs des médias est crucial.

Bien qu'il existe des politiques et des programmes visant à renforcer les cadres législatifs, à soutenir les victimes et à promouvoir des environnements sûrs pour toutes et pour tous, il est évident que la promotion de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, et par ailleurs l'éradication des violences basées sur le genre, ne pourront réussir sans la collaboration des médias, a-t-il estimé.

Au regard de ces défis persistants, la promotion de l'autonomisation financière des femmes, pour ainsi dire l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons, ne constitue pas seulement une question de justice sociale, mais représente aussi un levier essentiel pour le développement de l'Afrique, a ajouté Omar Samb.

Le REMAPSEN, qui regroupe une centaine de journalistes de tous les pays du continent, organise annuellement depuis 2021 un forum d'échanges entre ses membres sur une thématique liée à la santé, à l'environnement ou des questions de société qui touchent à ces deux problématiques.

Le forum qui porte sur le thème »Elimination de la violence à l'égard des femmes et des filles en Afrique : respect des droits et autonomisation de la femme », prend fin vendredi.

Il sera clôturé par une remise du »Prix Michel Sidibé » qui récompense la participation active au sein du réseau en terme d'engagement et de productions d'articles des membres.