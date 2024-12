Ethiopie: Les commissions régionales des Nations Unies ont appelé à une transition énergétique urgente et equitable.

<strong>Addis Abeba, le — : - À la clôture du treizième Forum international sur l'énergie pour le développement durable, les commissions régionales des Nations Unies ont lancé un appel unifié en faveur d'une action mondiale accélérée pour parvenir à un avenir énergétique équitable et durable.

Convoqué à Bangkok, le Forum a réuni des dirigeants gouvernementaux, des acteurs de l'industrie et des experts de cinq régions des Nations Unies (Afrique, Asie et Pacifique, Europe, Amérique latine et Caraïbes et Asie occidentale) pour faire avancer une action coordonnée sur les objectifs en matière d'énergie propre et de climat.

Une déclaration des commissions économiques régionales, publiée par les secrétaires exécutifs des cinq commissions, souligne le besoin crucial d'une action rapide et inclusive pour relever les défis énergétiques mondiaux tout en garantissant une énergie durable pour tous.

La déclaration souligne l'engagement à soutenir les États membres dans l'accélération du déploiement des énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de tripler la capacité mondiale en énergie renouvelable et de doubler les taux d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici 2030, aidant ainsi les États membres à atteindre les objectifs de l'ODD 7 et de l'Accord de Paris.

En outre, les Commissions économiques régionales (CER) s'engagent à « renforcer les partenariats régionaux et interrégionaux en encourageant les pays à adopter des politiques alignées, à partager les connaissances et les technologies et à collaborer sur des solutions de financement innovantes ».

La déclaration accorde également la priorité à un accès équitable à l'énergie, en mettant l'accent sur les communautés mal desservies, en particulier dans les régions en développement. Elle encourage les efforts ciblés visant à autonomiser les femmes dans les processus de prise de décision énergétique et démontre un engagement en faveur de politiques énergétiques inclusives et durables qui offrent des avantages à tous.

Alors que les besoins énergétiques mondiaux augmentent rapidement et que les émissions augmentent face aux impacts croissants du changement climatique, les questions abordées lors du Forum sont prometteuses pour aider les États membres à mettre en oeuvre des solutions énergétiques plus durables et des efforts de décarbonisation.

En identifiant les opportunités de faire progresser les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, en favorisant la coopération régionale et interrégionale et en donnant la priorité à un accès équitable, les CER soutiennent la transition énergétique mondiale et contribuent à l'action climatique.

Le Forum offre une plateforme unique pour aligner les stratégies, partager les meilleures pratiques et favoriser une action coordonnée entre les différentes parties prenantes.

L'événement de cette année s'appuie sur le récent Forum d'action ODD 7 d'EnergyNow à New York et sur les résultats de la COP29 à Bakou, faisant progresser les efforts mondiaux pour une transition énergétique juste, selon un communiqué de presse publié par la CEA.