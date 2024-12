Afrique: Joe Biden réaffirme les ambitions de Washington en Afrique

Le président des États-Unis est en Angola pendant trois jours pour sa seule visite officielle sur le continent. Mardi, il s'est entretenu avec son homologue angolais João Lourenço, dans le Palais Présidentiel, où il a évoqué des investissements dans le secteur des énergies renouvelables et des télécommunications, avant de se rendre au Musée National de l'Esclavage, pour le seul discours de sa visite.

Après une poignée de main chaleureuse, João Lourenço et Joe Biden se sont engouffrés dans le Palais Présidentiel. Durant leur rencontre, le chef d'État angolais a tenu à rappeler que les relations entre Luanda et Washington, remontent à la guerre froide et n'ont pas toujours été amicales. À l'époque, les États-Unis soutenaient l'UNITA, le principal parti d'opposition angolais, tandis que l'URSS finançait le parti aujourd'hui au pouvoir, le MPLA.

« Notre passé conflictuel, qui remonte à la guerre froide, est maintenant révolu. C'est aussi un point de bascule dans nos relations, qui sans l'ombre d'un doute, connaîtront de nouvelles dynamiques à partir d'aujourd'hui. On espère travailler ensemble pour attirer des investissements directs vers l'Angola et on espère ouvrir des opportunités de commerce pour les investisseurs angolais aux États-Unis. »

Joe Biden, en fin de mandat, s'est dit fier d'être le premier président américain à visiter l'Angola, ne cachant pas son intérêt pour le pays et le continent. « Les États-Unis sont entièrement avec l'Afrique, et avec l'Angola. Mon administration a déjà investi plus de trois milliards de dollars en Angola. Le futur du monde est ici en Afrique. »

S'exprimant au Musée national de l'esclavage de Luanda, Joe Biden a aussi annoncé une nouvelle aide de plus d'un milliard de dollars, répartie sur 31 pays, « pour les Africains déplacés par des sécheresses historiques ». L'Afrique australe fait face depuis plusieurs mois à la pire sécheresse jamais enregistrée, liée au phénomène climatique El Nino, affamant des millions de personnes. Joe Biden a qualifié la traite des esclaves de « péché originel » qui « a hanté » les États-Unis. Au XIXe siècle, l'Angola a fourni un grand nombre d'esclaves dans la traite en direction des Amériques.

Félix Tshisekedi attendu en Angola pour rencontrer Joe Biden

Mercredi, Joe Biden se rendra sur le terminal du port du Lobito, l'extrémité ouest du corridor du même nom. Celui-ci traverse l'Angola pour relier la côte Atlantique à la République Démocratique du Congo, et permettra d'acheminer des minerais et autres ressources naturelles à travers l'Atlantique.

C'est dans ce cadre que Félix Tshisekedi est attendu ce mercredi en Angola. À cette occasion, une réunion bilatérale entre Félix Tshisekedi et le président américain Joe Biden est également prévue. Les États-Unis tiennent particulièrement à la réalisation de ce projet, et ce n'est pas un hasard que Joe Biden ait décidé de s'y investir personnellement, explique notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi. Ce projet du corridor de Lobito représente une des pièces maîtresses de la coopération régionale et internationale en Afrique centrale et australe.

Selon Tina Salama, porte-parole de Félix Tshisekedi, plusieurs activités sont au programme de ce court déplacement : une visite d'usine, une inspection du port de Lobito, ainsi qu'un mini-sommet regroupant la RDC, l'Angola, la Zambie et les États-Unis. D'autres sources indiquent que la Tanzanie est également invitée.

Ce projet est important pour la RDC, qui espère maintenir l'engagement américain même après le départ de Joe Biden de la Maison Blanche. Ce voyage de Félix Tshisekedi en Angola devrait être bref, mais il ouvre la voie à une série de discussions importantes, notamment autour des tensions entre Kinshasa et Kigali dans le cadre du processus de Luanda. Une réunion tripartite entre Tshisekedi, Lourenço et Kagame est annoncée pour le 15 décembre à Luanda.