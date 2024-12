Congo-Kinshasa: Le projet de budget 2025 déclaré recevable au Sénat

Le projet de budget 2025 est en seconde lecture au Sénat depuis mardi 3 décembre, après avoir été adopté à l'Assemblée nationale. Les sénateurs ont déclaré ce texte recevable.

Il est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 49 846,8 milliards des francs congolais (environ 18 milliards des dollars), soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024.

Dans sa présentation de l'économie du budget 2025, au nom de la Première ministre empêchée, le ministre d'État en charge du Budget, Aimé Boji, souligne que ce projet est assis sur quelques indicateurs macroéconomiques, parmi lesquels le taux de croissance du PIB, qui s'élève à 5,7%, le taux d'inflation moyen de 10, 3%, ainsi que le taux de change moyen de 2.954,4 CDF/USD.

Les investissements envisagés

Pour Aimé Boji Sangara, ce budget connait un accroissement de 18,2% des crédits alloués aux investissements, 16,4% au secteur de l'agriculture, pêche et élevage et 25,2% à la sécurité, en vue de la montée en puissance de l'armée et forces sécuritaires.

Parmi les investissements envisagés dans ce budget, le ministre Aimé Boji cite la poursuite de la mise en oeuvre du Programme de développement local de 145 territoires (PDL-145) ; la construction du port en eaux profondes de Banana ; la construction de la route Mbuji-Mayi-Bikavu, ainsi que la modernisation de quelques aéroports dans plusieurs villes du pays.

Il s'en est suivi un débat général de plus de 6 heures, axé notamment sur l'amélioration du social des Congolais à travers l'orientation de plus de fonds d'investissement vers les provinces dont la Chambre est l'émanation. Le texte a été déclaré recevable et confié à la Commission ÉCOFIN. Celle-ci dispose de six jours pour l'examiner en profondeur et l'améliorer.