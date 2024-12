Ile Maurice: Rishi Sookdawoor - «L'inégalité économique demeure un défi majeur pour de nombreux pays africains»

interview

Face aux risques climatiques croissants, à la volatilité économique et aux défis spécifiques à chaque région, l'industrie de l'assurance joue un rôle clé dans la résilience des économies de Maurice et d'Afrique. Dans cette interview, le président de l'Insurers' Association of Mauritius (IAM) et «Group Officer-in-Charge» du NIC Group, Rishi Sookdawoor, analyse les principaux défis pour les investisseurs en assurance.

Il met en lumière les risques communs, comme la volatilité des taux d'intérêt, l'inflation et les fluctuations de devises ainsi que les risques spécifiques à chaque économie. Il insiste sur l'importance de stratégies de diversification des investissements, tant sectorielles que géographiques, pour équilibrer les risques et les rendements. Il a accordé cet entretien dans le cadre de la conférence internationale 3i, organisée par l'IAM, la semaine dernière, à l'hôtel «InterContinental», à Balaclava.

Les investissements, les assurances et l'innovation sont souvent considérés comme des éléments clés pour construire des sociétés résilientes. Quelles mesures concrètes l'île Maurice peut-elle prendre pour intégrer ces aspects dans sa stratégie de développement ?

Il est crucial d'engager les principaux acteurs de l'économie et d'élaborer une stratégie nationale de résilience axée sur une gestion proactive des risques, la protection et la création de valeur pour les individus, les entreprises et les communautés, tout en mettant l'accent sur les objectifs de durabilité et d'inclusivité. Pour suivre une feuille de route de développement durable, Maurice doit mettre en place un écosystème favorisant une gestion efficace des risques, une diversification des investissements et l'adoption d'avancées technologiques pour améliorer l'efficacité, la compétitivité et atténuer les risques.

Il est également essentiel de sécuriser des partenariats locaux et internationaux pour soutenir la mise en oeuvre de ces écosystèmes, en partageant expertises, ressources, meilleures pratiques et solutions technologiques. Un élément fondamental de cette stratégie réside dans la participation active de tous les acteurs clés, y compris les régulateurs. Cela peut être facilité par des programmes de sensibilisation appropriés et une prise de conscience publique sur l'importance de la protection contre les risques (assurances), le rôle des stratégies d'investissement dans la création de valeur, tout en préservant les actifs ainsi que l'innovation comme levier d'avantage compétitif pour les entreprises sur le marché mondial.

L'un des facteurs clés de succès réside dans l'efficacité des mesures stratégiques mises en place et leur impact sur l'économie et la société dans son ensemble. Cela nécessite des efforts soutenus en recherche et développement, un suivi rigoureux de l'efficacité des actions entreprises et un ajustement dynamique des mesures stratégiques lorsque cela est nécessaire.

Comment le «Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement» (CECPA) crée-t-il des opportunités pour Maurice et les pays africains de renforcer leur économie ?

Le CECPA a été signé entre Maurice et l'Inde en 2021. Il constitue un cadre essentiel pour renforcer le commerce, les investissements et la coopération économique entre les deux pays. Cet accord offre de nombreuses opportunités de coopération économique et de développement ainsi que des incitations pour le commerce bilatéral. Par exemple, il permet aux exportateurs mauriciens d'accéder préférentiellement au marché indien pour plusieurs produits et services, et inversement.

Maurice, en tant que porte d'entrée vers l'Afrique pour l'Inde, offre également aux entreprises indiennes un accès aux marchés africains grâce à son appartenance aux blocs commerciaux régionaux et ses compétences bilingues, créant ainsi des opportunités commerciales gagnant-gagnant. Bien que l'accord soit relativement récent, des signes encourageants indiquent une augmentation du commerce bilatéral, des flux d'investissements transfrontaliers et d'intégration régionale. Toutefois, pour tirer pleinement parti de cet accord, il est essentiel de sensibiliser les entrepreneurs, notamment dans le secteur des PME, afin qu'ils comprennent et exploitent efficacement les dispositions et incitations du CECPA.

Dans une région comme l'Afrique, fréquemment touchée par les risques climatiques et les incertitudes économiques, quel rôle l'assurance peut-elle jouer pour aider les communautés à se remettre et à prospérer ?

L'assurance joue un rôle fondamental dans l'atténuation des risques, la promotion de la résilience et le soutien aux investissements en Afrique. À l'échelle du continent, un fort appel existe pour rejoindre et signer la Nairobi Declaration on Sustainable Insurance, où les leaders de l'industrie de l'assurance africaine manifestent leur engagement à soute nir la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations unies. En signant cette déclaration, les parties prenantes s'engagent à mener des actions dans cinq piliers clés : (1) la gestion des risques, (2) l'assurance, (3) l'investissement, (4) la politique, la réglementation et l'engagement industriel, et (5) le maintien de la réflexion et des pratiques en matière d'assurance pour aider les communautés à prospérer. Étant donné que le développement économique de nombreux pays africains repose sur le secteur agricole, la protection contre les risques climatiques (tels que sécheresses, inondations ou cyclones) est essentielle et peut être assurée par des couvertures adaptées

L'assurance paramétrique, qui prend de plus en plus d'ampleur, est un exemple de solution innovante : les paiements des sinistres sont automatiquement effectués aux agriculteurs dès que certaines conditions climatiques ou seuils d'indices sont atteints, ce qui réduit le fardeau économique et aide à la reprise des victimes de catastrophes naturelles. Par ailleurs, les régimes de micro-assurance connaissent un essor significatif en Afrique, notamment avec des plans sur mesure pour les groupes à faible revenu. Cette dynamique contribue à démocratiser l'accès à une large gamme de protections d'assurance pour les segments les plus vulnérables à des coûts très abordables. L'efficacité et la portée de la micro-assurance ont été considérablement améliorées grâce à l'utilisation de plateformes technologiques et mobiles.

Quels sont les plus gros risques auxquels sont confrontés les investisseurs en assurance à Maurice et en Afrique aujourd'hui, et comment équilibrent-ils ces risques avec les retours attendus ?

Les principaux risques auxquels sont confrontés les investisseurs en assurance à Maurice et en Afrique aujourd'hui sont à la fois communs et spécifiques à chaque région. Parmi les risques partagés figurent les risques cli matiques, la volatilité des taux d'intérêt, l'inflation et les fluctuations de devises. Cependant, certains risques sont également propres à chaque économie et à son stade de développement. Tant Maurice que l'Afrique sont sensibles aux facteurs économiques mondiaux et aux conditions du marché, ce qui nécessite l'adoption de stratégies de diversification des investissements adaptées, à la fois au niveau sectoriel et géographique, afin d'équilibrer les risques et les rendements.

L'inflation persistante et élevée dans certains pays africains érode les rendements des investissements, tandis que la hausse continue des taux d'intérêt impacte négativement la valeur des obligations détenues. Dans ce contexte, il est crucial de diversifier les portefeuilles d'investissements pour atténuer ces impacts, notamment en intégrant des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour mieux gérer les risques et en se concentrant sur des rendements durables à long terme.

Maurice et l'Afrique font face à d'importants défis, tels que le changement climatique, la transformation numérique et l'inégalité économique. Ces enjeux sont-ils abordés de manière efficace et que reste-t-il à faire ?

Concernant la transformation numérique en Afrique, il est crucial d'étendre l'accès à la bande passante et de réduire les coûts d'internet, notamment dans les pays mal desservis. Les partenariats public-privé peuvent également jouer un rôle clé en créant la plateforme et la dynamique nécessaires pour mettre à l'échelle les innovations et aborder les problématiques d'inclusion à travers la transformation numérique et l'alphabétisation numérique. L'inégalité économique demeure un défi majeur pour de nombreux pays africains.

Tandis que des programmes de soutien social et de protection sont en cours à Maurice dans les domaines de la santé, de l'éducation, du développement entrepreneurial et du soutien aux plus démunis, l'ampleur de l'inégalité économique reste bien plus grande sur le continent africain. Il est donc nécessaire de mettre en place des politiques économiques centrées sur l'inclusivité, en créant des emplois dans des secteurs à forte intensité de main-'oeuvre, tout en offrant un accès facile et équitable aux financements, crédits et ressources pour les petits agriculteurs et les femmes entrepreneures. De plus, la mise en oeuvre de l'African Continental Free Trade Area devrait stimuler le commerce et l'intégration économique à travers le continent, tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour Maurice.

Le marché de l'assurance en Afrique est en core sous-développé par rapport à d'autres régions. Quelles opportunités y a-t-il pour Maurice d'élargir son empreinte dans ce secteur ?

En effet, le taux de pénétration de l'assurance dans de nombreux pays africains reste très faible, ce qui génère d'énormes opportunités d'inclusion et de croissance. Plusieurs avenues de collaboration gagnant-gagnant s'offrent ainsi pour développer l'empreinte de Maurice sur ces marchés, en tirant parti de son écosystème financier établi, de sa position stratégique, de ses accords bilatéraux et de son expertise.

Grâce à une combinaison unique de main-d'oeuvre bilingue et d'accords commerciaux bilatéraux, Maurice peut servir de passerelle pour les assureurs, réassureurs et partenaires commerciaux locaux et internationaux souhaitant pénétrer les marchés africains, en créant des opportunités commerciales mutuellement bénéfiques. Cela pourrait se traduire par des services d'assurance et de réassurance transfrontaliers, le développement de produits niche pour le marché des investissements en développement économique et en finance durable ainsi que par la création d'un centre de formation abordable pour la région.

De plus, Maurice pourrait mettre en oeuvre des partenariats public-privé pour des projets de développement stratégique en Afrique et participer au développement de cadres réglementaires pour l'assurance. En se positionnant également comme une plateforme de résolution de conflits et d'arbitrage pour les litiges liés à l'assurance, Maurice offrirait une valeur ajoutée supplémentaire. L'Afrique représente un marché attractif pour les assureurs locaux souhaitant étendre leur présence sur le continent, avec des partenariats avec des acteurs africains qui créeraient ainsi un mélange unique pour un succès stratégique.

Comment Maurice et ses partenaires africains peuvent-ils collaborer pour relever des défis communs, tels que la récupération après une catastrophe, les crises sanitaires ou l'inclusion financière, grâce à des solutions d'assurance innovantes ?

L'expertise transfrontalière, la connaissance du terrain en Afrique et les accords de partenariat déjà établis entre Maurice et ses homologues africains peuvent créer une combinaison unique pour relever ensemble les défis communs auxquels sont confrontés l'industrie et le continent. Il existe de nombreuses opportunités pour développer un plus grand pool d'assurances afin de fournir une couverture pour les catastrophes naturelles, telles que cyclones, inondations et sécheresses. L'African Risk Capacity Ltd joue déjà un rôle central dans ce domaine et les partenariats stratégiques ne feront qu'élargir la capacité à intervenir efficacement lors des périodes de récupération après une catastrophe.

En exploitant les avancées technologiques, notamment dans l'intelligence artificielle pour l'assurance, la télématique, la blockchain ainsi que les services d'assurance mobiles et intégrés, un nouveau domaine de développement se profile, offrant des avantages mutuels pour toutes les parties. Le développement de la micro-assurance à faible coût, distribuée et réglée via des plateformes mobiles, représente une opportunité révolutionnaire pour favoriser l'inclusion financière.

De même, l'avènement de l'assurance paramétrique jouera un rôle clé dans un avenir proche, en soutenant les groupes vulnérables, tels que les petits agriculteurs, lors d'événements catastrophiques, quand des seuils climatiques défavorables seront atteints. Du côté de l'assurance santé, les plans d'épargne santé et la consultation médicale à distance ajoutent de la valeur à la chaîne de soins. Des collaborations efficaces peuvent également se développer entre les organismes de régulation, afin de normaliser les réglementations, faciliter les produits d'assurance et les investissements transfrontaliers, et favoriser l'échange d'expertise ainsi que les initiatives de recherche communes.