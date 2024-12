Congo-Kinshasa: L'Etat congolais a financé la construction de 2 routes fantômes, dénonce le CREFDL

Dialogue entre congolais de ce mercredi 4 décembre 2024 revient sur le rapport publié vendredi 08 novembre par le Centre de recherches en finances publiques et développement local (CREFDL). Ce rapport révèle que le Gouvernement de la RDC a financé jusqu'à 3 millions de dollars des projets d'infrastructures de deux routes fantômes.

Il s'agit des rues Tshilombo et Lunionzo, situées dans la commune de Matete. Selon ce rapport, ces routes auraient bénéficié respectivement des financements de 1,7 million et 1,3 million de dollars, soit un total de 3 millions de dollars entre 2021 et 2023.

Outre le financement de projets inexistants, cette structure dit également avoir découvert des cas de double attribution de marchés à différents prestataires pour un même projet.

Réagissant aux conclusions de ce rapport, Victor Tumba Tshikela, directeur de l'Office des voiries et drainage (OVD), indique que les avenues « Lunionzo et Tshilombo », figurent bel et bien dans le contrat du Consortium ABC et sont situées dans le quartier Malandi dans la commune de Matete.

Pour l'OVD, le rapport du CREFDL est truffé de contrevérités et de chiffres erronés, dénonçant l'absence de preuves concrètes à l'appui de ces accusations de détournement de fonds.