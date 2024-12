Congo-Brazzaville: Mesures d'accompagnement

Les athlètes congolais, notamment dans les sports individuels, viennent de montrer que c'est dans l'impossible que s'obtiennent les plus grandes réussites. En l'absence de mesures d'accompagnement solides , ils ont en effet participé à des compétitions internationales à l'extérieur et réussi le plus important : ramener les médailles au pays.

Sur les traces des boxeurs après leur participation à la Coupe d'Afrique des nations à Kinshasa, nos judokas ne pouvaient que savourer leur immense satisfaction. Pour leur retour aux compétitions internationales, ils ont fait bonne impression, glanant neuf médailles dont deux en or à l'Open international de Dakar au Sénégal. La double médaille d'or obtenue en amont par les karatékas congolais au tournoi d'amitié des Grands lacs est révélatrice car elle confirme que les sports de combat au Congo se portent mieux dans l'ensemble.

Les efforts tant réclamés donnant de bons résultats, il reste à nos dirigeants qu'à comprendre une réalité : dans l'univers compétitif, la capacité à encourager les athlètes demeure très cruciale pour les futurs succès. Il sied à ce stade de rappeler que la motivation joue un rôle déterminant dans la performance des athlètes dans la mesure où elle peut transformer la dynamique des compétiteurs.

Ceci étant, les Diables rouges de boxe, karaté et judo attendent maintenant des autorités la reconnaissance de leurs efforts et la valorisation de leurs performances. La manière d'agir des responsables renforcera, à coup sûr, la confiance et l'engagement des athlètes. Leur incroyable état d'esprit reste un atout non négligeable.