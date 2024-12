Afrique: Africa Investment forum 2024 - Elargir les opportunités d'investissement dans le continent

A l'ouverture des journées transactionnelles (market days 2024) du Forum pour l'investissement en Afrique (Africa investment forum) le 4 décembre à Rabat au Maroc, le président de la Banque africaine de développement (BAD), le Dr Akinwumi Adesina, a présenté les multiples opportunités dont regorge l'Afrique en appelant les investisseurs, venus de plusieurs horizons à en tirer profit et contribuer ainsi à la transformation économique du continent.

Placées sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les journées transactionnelles 2024 du Forum pour l'investissement en Afrique qui se tiennent sur le thème « Tirer parti des partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure » ont été ouvertes par la ministre de l'Economie et des Finances du Maroc, Nadia Fettah Alaoui. « Face aux défis du développement de l'Afrique, nous devons trouver des solutions communes dans un engagement collectif et stable », a-t-elle indiqué dans son mot de circonstance.

Sur les enjeux du Forum pour l'investissement en Afrique, accélérateur de la transformation économique du continent, le président de la BAD, le Dr Akinwumi Adesina, a expliqué que la plateforme vise à aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées sur des projets en Afrique. L'objectif, selon lui, reste le même : leur présenter les opportunités ; mobiliser des capitaux et accélérer la clôture financière des projets.

Opportunités

« L'Afrique présente une opportunité d'investissement unique qui ne peut être ignorée », a souligné le président de la BAD. Démographiquement, a fait constater le président de la BAD, la population africaine doublera pour atteindre 2,4 milliards d'habitants d'ici à 2050. Ce qui augmentera la demande des biens et services. Le secteur du logement représentera une opportunité d'investissement de 1 400 milliards de dollars.

Par ailleurs, la taille du marché alimentaire et agricole africain atteindra 1000 milliards de dollars d'ici à 2030. La demande d'infrastructures présente une opportunité d'investissement annuelle d'au moins 170 milliards de dollars par an, de l'énergie aux transports, en passant par les infrastructures numériques, l'eau et l'assainissement.

Les opportunités en Afrique concernent aussi la transition énergétique car le continent joue un rôle clé dans la transition énergétique mondiale grâce à ses importants gisements de minéraux. Ceux-ci représentent 95 % du chrome ; 90 % des métaux, notamment le Platinum ; 2/3 des réserves mondiales de cobalt ; 30 % du lithium et du manganèse et 20 % du graphite, autant d'éléments essentiels à la transition verte, des véhicules électriques aux batteries. « La taille des systèmes de stockage d'énergie des véhicules électriques et des batteries passera de 7000 milliards de dollars en 2030 ; à 59 000 milliards de dollars d'ici à 2050. L'Afrique, qui fournit de minéraux bruts, a une opportunité unique de progresser dans la chaîne de valeur des minéraux critiques, avec investissements dans les industries à valeur ajoutée », a fait savoir le Dr Akinwumi Adesina.

Engouement

Il y a 2298 investisseurs individuels qui prennent part aux journées transactionnelles 2024 du Forum pour l'investissement en Afrique. Les 10707 autres représentent plus de deux cents institutions à travers le monde. Tous, ils viennent de 83 pays. « Il s'agit d'un record historique et d'une incroyable démonstration de l'appétit pour les projets d'investissement en Afrique. Il y aura d'excellentes opportunités d'interactions interentreprises et des panels sur la manière d'élargir les opportunités d'investissement dans le continent », a indiqué le président de la BAD.

Le Congo prend part à ce Forum. Le pays est en effet représenté par le ministre d'Etat, chargé de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean Jacques Bouya.

Partenariats

Cette année, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique a rejoint le groupe des membres fondateurs du Forum. Aussi, la présence de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement augure un probable ralliement pour élargir la plateforme constituée notamment du Groupe de la BAD, d'Africa 50, d'Africa-Export Import Bank, de la Banque de développement de l'Afrique australe, de la Banque islamique de développement, de la Banque européenne d'investissement. Cette dynamique aidera, sans nul doute, à mobiliser les capitaux privés afin de combler le fossé de financement et permettre ainsi au continent d'atteindre les objectifs de développement.