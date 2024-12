Burkina Faso: Festival Wed-bindé 2024 - La résilience par la culture

La 12e édition du festival Wed-bindé a eu lieu, du 28 au 30 novembre 2024, à Kaya sous le thème « La forge hier, aujourd'hui et demain : quand les traditions fécondent les technologies du futur».

Grand événement culturel de la région du Centre-Nord, organisé par l'Association culturelle Passate (ACP), la 12e édition du festival Wed-bindé a mobilisé, du 28 au 30 novembre 2024, les populations de Kaya. A la cérémonie d'ouverture du festival, le secrétaire général de l'ACP, Issaka Sawadogo, a fait savoir qu'il était question, avec les encouragements des autorités, de montrer à la face du monde que la région du Centre-Nord principalement la ville de Kaya « sont bien fréquentables ».

Lancé en 2001, l'objectif du festival Wed-bindé sont, entre autres, la promotion de l'héritage historique et culturel de la région, à savoir les Fourneaux traditionnels de Kay, en pérennisant les savoirs et savoir-faire transmis dans l'atelier du forgeron de génération en génération. Cette année, de nombreux invités de marque ont pris part à la manifestation. Parmi eux, on peut citer le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Général Kassoum Coulibaly, parrain de cette 12e édition, et le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, patron de la manifestation.

Selon son représentant, le chargé de mission, Nestor Kahoun, pour le ministre en charge de la Culture « ce rendez-vous biennal est une preuve tangible de la résilience des acteurs culturels du Centre-Nord ».il a également salué, l'inscription en 2019 des anciens sites de la métallurgie du Burkina Faso, grâce aux efforts de l'ACP, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Musique, danse, promotion de la lecture dans les écoles, démonstration des techniques traditionnelles de réduction de fer ont été promues sur le site du musée des Fourneaux africains.