Afrique: L'ONU et l'Union africaine appellent à investir dans le « rôle vital » des organisations humanitaires locales

Les Nations Unies et les partenaires humanitaires lancent un appel de 47 milliards de dollars pour 2025 afin d'aider 190 millions de personnes dans le monde.

(Nairobi, 4 décembre 2024): 46 per cent des 305 millions de personnes qui auront besoin d'assistance humanitaire dans le monde en 2025 sont en Afrique, a déclaré aujourd'hui le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) en lançant l'Aperçu humanitaire mondial, communément appelé Global Humanitarian Overview (GHO), pour 2025.

L'appel, lancé à Genève, Koweït City et Nairobi, demande 47 milliards de dollars pour fournir une aide vitale dans 33 pays et neuf régions accueillant des réfugiés. Environ 20 milliards ou 41 per cent des fonds requis sont destinés à la réponse en Afrique.

« Ce qui rend ces chiffres étonnamment élevés si inadmissibles, c'est que les deux principaux facteurs sont tous deux d'origine humaine : les conflits et l'urgence climatique mondiale », a déclaré Edem Wosornu, directeur des opérations et du plaidoyer d'OCHA, lors de l'événement de lancement à Nairobi, qui était coorganisé par l'Union africaine.

Les personnes qui auront besoin d'aide humanitaire sont au nombre de 85 millions en Afrique australe et orientale, de 59 millions au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et de 57 millions en Afrique occidentale et centrale.

À travers le monde, les conflits armés s'intensifient en fréquence et en brutalité, forçant près de 123 millions de personnes à fuir leur foyer. Ils affectent également de manière disproportionnée les femmes et les filles. Par exemple, 2024 a été une année terriblement dangereuse pour les civils, mais surtout pour les femmes et les enfants, puisque les femmes ont été les plus nombreuses à mourir des suites d'un conflit.

Les catastrophes climatiques ravagent les communautés, détruisent les systèmes alimentaires et provoquent des déplacements massifs de population. Par ailleurs, de plus anciennes crises restent irrésolues, l'appel humanitaire moyen s'étalant désormais sur une décennie.

Le GHO pour 2025 présente des plans de réponse soigneusement priorisés, unissant plus de 1 500 partenaires humanitaires pour fournir une assistance cruciale à 190 millions de personnes. Malgré la générosité de longue date des donateurs, les déficits de financement persistent. En novembre 2024, seuls 43 % des 50 milliards de dollars demandés pour l'année avaient été versés.

En dépit du sous-financement, des difficultés d'accès et des violations généralisées du droit international humanitaire, les agences humanitaires ont atteint près de 116 millions de personnes en 2024, en fournissant des services essentiels de nourriture, d'abri, de soins de santé, d'éducation et de protection, grâce au soutien des donateurs.

« Nous reconnaissons le rôle essentiel des organisations et des acteurs locaux et nationaux dans la mise en oeuvre de réponses humanitaires efficaces », a déclaré Mme Wosornu. « Ils sont toujours au coeur de la réponse, peuvent tirer parti des réseaux communautaires pour accéder aux personnes touchées et assurer une action plus efficace, efficiente et durable », a-t-elle souligné.

« L'Union africaine s'est engagée à habiliter les acteurs locaux et aux communautés à renforcer leur capacité et leur résilience à répondre aux crises humanitaires », a déclaré Rita Amukhobu, responsable des affaires humanitaires au sein du département de la santé, des affaires humanitaires et du développement social de la Commission de l'Union africaine.

« En donnant la priorité à la localisation, nous visons à améliorer la coordination entre les acteurs internationaux et locaux pour des réponses efficaces et efficientes. Les acteurs locaux, qui sont souvent les plus proches des populations touchées, sont essentiels pour obtenir un impact durable », a souligné Mme Amukhobu.