Guinée: Kidnapping du journaliste Habib Marouane - 'C'est depuis samedi dernier qu'on a reçu une première alerte', témoigne son épouse

L'administrateur général du site d'information lerevelateur224.com, Habib Marouane Camara a été Kidnappé hier mardi 03 décembre 2024, à Lambangni carrefour KPC, aux environs de 20 heures par des éléments des forces de l'ordre. Son épouse Mariama Lamarana Diallo que nous avons interrogée ce mercredi 04 décembre 2024 nous a expliqués les circonstances de son arrestation.

Elle a fait savoir que c'est depuis le week-end dernier qu'ils ont commencé à recevoir les premières alertes.

<< C'est depuis samedi dernier qu'on a reçu une première alerte à travers un appel des amis, nous informant que mon mari est recherché, qu'à lui de faire plus attention. Nous sommes donc restés dans ce climat jusqu'hier, jusqu'à ce qu'il m'a écrit, pour me dire qu'il a un rendez-vous avec KPC. J'ai dit d'accord, mais je lui ai demandé s'il était sûr de ce rendez-vous ?

Il m'a répondu de ne pas s'inquiéter. Après je lui ai dit d'être très vigilant et de faire très attention. Et ça c'était à 19 h 45. Comme il m'avait dit qu'ils allaient se voir à 20 heures, je l'ai recontacté à 20 h 05 pour lui demander si effectivement il est arrivé au lieu de rendez-vous. Il m'a dit qu'il n'est pas encore arrivé, mais qu'il était presque, parce qu'il était déjà dans les couloirs qui mènent vers chez KPC.

Et par la suite, il m'a dit de rester avec son téléphone, quelques minutes après, j'ai reçu l'appel de son grand-frère qui m'a dit que Habib a été arrêté, donc c'est là-bas que tout est parti. Mais bien avant que je reçoive l'appel, j'étais déjà informée que mon mari était avec un de ses amis dans la voiture. Après l'investigation, on a appris qu'on les a arrêtés les deux en même temps. Mais son ami n'était pas parti loin, parce qu'ils étaient déjà dans deux (2) voitures différentes.

Son ami lui, n'a pas bougé du lieu où ça s'est passé effectivement. Arrivé juste au bord de la route, les autres ont continué avec mon mari. D'appel en appel, ils ont informé les gendarmes qui étaient avec l'ami de mon mari de libérer ce dernier, après avoir pris tous ses téléphones et tout >>, a-t-elle expliqué.

Elle poursuit en précisant que c'est avec les armes que ces hommes armés ont cassé le pare-brise de la voiture du journaliste pour l'extraire.

<< Et d'après des informations reçues, que c'est avec leurs armes qu'ils ont cassé le pare-brise de la voiture de mon mari pour l'extraire de la voiture. Et son téléphone qui était là-bas a été pris par quelqu'un, mais qu'on a récupéré avec la voiture également. Franchement, je ne pense pas que la Guinée a vécu un moment aussi difficile que cette période. Il y a trop de kidnappings, d'enlèvements, les familles restent sans nouvelles et ça fait très mal. La personne qui a été arrêtée, c'est peut-être elle seule qui sait comment elle se sent là-bas. Mais la famille qu'elle a laissée derrière, c'est celle-là qui souffre de plus, parce que nous nous restons sans nouvelle. On ne sait pas comment la personne est entretenue, si elle est sous violence >>, s'inquiète-t-elle.