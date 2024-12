Sénégal: Démarrage du concours Hackathon 2024 pour primer les meilleurs développeurs de projets innovants

Dakar — L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a procédé mercredi au lancement du Hackathon 2024, un processus créatif visant à récompenser les meilleurs développeurs de projets innovants basés sur l'utilisation de données statistiques publiées sur l'Open Data Platform.

Dans ce cadre de cet évènement prévu pour se poursuivre jusqu'au 6 décembre, de jeunes statisticiens, développeurs, data scientifiques et informaticiens, âgés de 18 à 40 ans, vont présenter leurs projets à un jury chargé de choisir les solutions les plus créatives.

Le mot hackathon est la contraction des termes « hacker » et « marathon ». Il désigne une compétition d'innovation regroupant des personnes, aux profils différents, autour d'un objectif commun, sur une courte période.

Le hackaton est un événement collaboratif dédié à l'innovation, qui permet aux équipes de jeunes entrepreneurs de concrétiser leurs idées, de se rencontrer et de développer des solutions innovantes et créatives.

« Vous n'êtes pas seulement des participants à une simple compétition, vous êtes des acteurs du changement, des bâtisseurs d'un avenir numérique où la donnée alimente la prise de décisions, l'innovation, la croissance et le développement », a déclaré Abdou Diouf, directeur général de l'ANSD, en s'adressant aux participants aux Hackaton 2024.

Les participants à cette deuxième édition, pour la plupart des étudiants, ont travaillé sur des « thématiques stratégiques », allant de la cartographie numérique à l'agriculture intelligente en passant par l'interopérabilité des plateformes de diffusion et l'usage des données alternatives dans la production statistique.

« Ces quatre thématiques qui vous sont soumises constituent des préoccupations de premier ordre pour l'ANSD, pour le système statistique national et au-delà pour l'écosystème des données, car vous allez travailler sur des projets qui transforment la manière dont nous collectons, traitons, utilisons des données », a dit M. Diouf à l'endroit des participants.

Le concours a accueilli 45 projets et à la suite d'une présélection, seuls 12 projets ont été retenus pour un total de 32 candidats qui se sont présentés par groupe ou en individuel.

« L'ANSD détient beaucoup de ressources et de données, donc c'est une initiative qui pousse à l'utilisation des données, mais également à créer des solutions pour faciliter l'activité de production statistique », ainsi que « les autres activités de la vie économique et sociale », a indiqué El Hadj Malick Guèye chef de la division de l'ANSD et coordonnateur du concours Challenge Open Data 2024.

Il a expliqué qu'un jury indépendant, constitué de professeurs, de personnalités de la société civile et du secteur privé, va se pencher sur les projets soumis avant l'audition des candidats le 17 novembre prochain.

Le jury va ensuite dresser un classement pour primer les trois meilleurs projets lors d'une cérémonie prévue dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2025.

M. Guèye a précisé que le Challenge Open Data 2024 regroupe, en dehors du Hackathon 2024, le concours de Data Journalism qui s'adresse uniquement aux journalistes.

Manga Ba fait partie des jeunes sélectionnés pour le Hackathon 2024 où il concourt en individuel.

Âgé de 29 ans, il est étudiant en master de statistiques informatiques décisionnelles à l'université Alioune Diop de Bambey.

Le phénomène de la crue du fleuve Sénégal survenu cette année l'a inspiré dans la proposition de son projet.

« Ce phénomène a impacté plusieurs zones du nord et plusieurs agriculteurs ne pourront probablement pas utiliser leurs terres cette année ; donc j'ai pensé à proposer une solution innovante pour la prédiction du rendement agricole, et donc d'alerter aussi sur certaines zones de risque en se basant sur les facteurs climatiques », a expliqué Manga Ba.

Pour lui, ce concours est « une opportunité pour montrer à tout le monde » ce qu'il essaie de développer.

« Je veux à travers cela valoriser les données utilisées par l'ANSD et à l'avenir, je pense que je pourrais travailler en tant que data scientifique et apporter des solutions innovantes sur la manière de collecter les données et les systèmes utilisés », a soutenu Manga Ba.