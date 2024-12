Congo-Brazzaville: Paris - Deuxième édition du bal de charité au profit des enfants autistes

Après un premier bal de charité à Brazzaville, Madina Cedella Tathy, présidente de l'association Cedestone, et l'équipe de bénévoles en organisent une deuxième édition à Paris, le 14 décembre, renouvelant leur même ambition avec le leitmotiv "Ensemble tout devient possible"

À la recherche permanente de la meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle, les membres de l'association Cedestone renouvellent le concept du bal de charité ayant permis à une équipe de bénévoles dynamiques de démarrer un certain nombre de projets et d'améliorer considérablement le quotidien des personnes atteintes de trouble du spectre de l'autisme (TSA) et de leurs familles. Selon les organisateurs, le concept du bal de charité en faveur des enfants autistes est conçu pour un double objectif.

Le premier consiste à collecter des fonds afin de financer la construction d'un institut psychoéducatif et social à Brazzaville. Cet institut servirait de lieu d'accueil et de prise en charge des enfants autistes et de leurs familles et ainsi, par l'éducation, permettrait de parvenir à la considération qu'un enfant autiste est un enfant comme tous les autres, un enfant qu'il faut accueillir, qui possède des droits et qu'il faut apprendre à comprendre pour mieux savoir l'accompagner.

Le deuxième est de sensibiliser le grand public à la cause de l'autisme, tant au niveau continental en Afrique qu'en France, pour éviter que les enfants autistes soient victimes d'énormes préjugés ; un travail de sensibilisation présenté comme étant la première brique du changement social et environnemental.

Pour cette deuxième édition, ils ont retenu la date du 14 décembre aux Salons Hoche à Paris. Un buffet dinatoire, conçu de main de maître par un chef étoilé, sera proposé aux convives. Une détente musicale leur permettra d'apprécier les prestations d'artistes de renom. Parmi ceux-ci, Roga Roga a déjà donné son accord et sera présent à la soirée. Le souhait des organisateurs serait de pouvoir réunir celles et ceux qui sont sensibles à la cause de l'autisme et de les voir devenir de généreux donateurs, des parrains, marraines, ambassadeurs, ambassadrices pour qu' "ensemble tout devienne possible".

Le projet phare demeure celui de la construction de l'Institut psychoéducatif et social, dénommé Warren, dont la réalisation permettra un accompagnement multidimensionnel aux enfants autistes. À ce jour, la République du Congo compte près de 80 % des enfants autistes qui n'ont pas accès à l'éducation scolaire, les privant ainsi d'un épanouissement et d'une éventuelle inclusion rétrécie d'office, indique l'association Cedestone. Enfin, Madina Cedella Tathy porte un cri d'espoir en rappelant "qu'aucun être humain ne saurait être réduit à sa dimension biologique, aussi fondamentale soit-elle".