Afrique: Le corridor de Lobito est une opportunité unique d'intégration - Félix Tshisekedi

Luanda — Le Corridor de Lobito constitue une opportunité unique pour l'intégration régionale, la transformation économique et l'amélioration des conditions de vie des populations locales, a déclaré mercredi, à Benguela, le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi.

Intervenant à l'ouverture du Sommet Multilatéral sur le Corridor de Lobito, le Chef de l'État congolais a souligné que l'infrastructure n'est pas seulement un projet économique, mais un traité d'union entre l'Angola, la RDC, la Zambie et la Tanzanie, qui symbolise la volonté collective visant à convertir le potentiel existant en prospérité tangible pour les populations locales.

Il a indiqué que cet axe de transport, reliant les régions minières de la RDC et de la Zambie jusqu'au port de Lobito, transportera environ 20 millions de tonnes de marchandises d'ici 2030.

Il a expliqué que les infrastructures représentent une opportunité stratégique pour valoriser les ressources naturelles de la région, notamment le cuivre et le cobalt, qui représentent plus ou moins 70% de la demande mondiale pour la transition énergétique, avec une production combinée de trois millions de tonnes par an.

Selon Félix Tshisekedi, le projet réduira considérablement les coûts logistiques, augmentant ainsi les revenus d'exportation, ce qui en fera une opportunité unique.

Il a soutenu qu'avec 1.739 kilomètres de chemin de fer, il favorisera l'intégration régionale du continent africain, en plus de catalyser la création de plus de 30.000 emplois directs et indirects, « réduisant la pauvreté, favorisant le commerce de l'Afrique centrale, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine».

Il a aussi fait savoir qu'actuellement, le temps de transit des marchandises est d'environ 30 jours et que ce délai sera réduit à moins de 10 jours, augmentant ainsi la compétitivité.