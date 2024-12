Afrique: Africa Investment Forum 2024 - Vers l'intensification des partenariats innovants

Les Market Days de l'Africa investment forum (AIF), une des principales plateformes mondiales pour stimuler les investissements en Afrique se déroulent au Maroc du 4 au 6 décembre. Cette édition, placée sous le thème « Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure », promet de jouer un rôle clé dans l'accélération de la croissance économique et le développement durable du continent, en mettant l'accent sur les collaborations stratégiques et les investissements à fort impact.

Depuis sa création en 2018, l'Africa investment forum s'est affirmé comme un catalyseur majeur de l'investissement sur le continent africain, ayant généré plus de 180 milliards de dollars d'intérêts d'investissement. À chaque édition, ce forum rassemble investisseurs internationaux, leaders d'entreprises africaines et décideurs gouvernementaux autour de projets transformateurs dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les infrastructures, la santé et l'agriculture. En 2024, les objectifs sont clairs : renforcer la résilience économique de l'Afrique et tirer parti de son potentiel humain et matériel pour répondre aux défis mondiaux.

Potentiel économique

L'Africa investment forum se positionne comme un espace privilégié pour explorer les opportunités d'investissement dans un continent jeune et dynamique. Selon les projections, le marché africain comptera 2,5 milliards de consommateurs d'ici 2050, une perspective qui attire les investisseurs du monde entier. Le Forum s'efforce ainsi d'encourager les investissements dans des projets à forte valeur ajoutée, en particulier ceux qui visent à améliorer la souveraineté énergétique, alimentaire et sanitaire de l'Afrique.

Les Market Days de cette année se concentreront notamment sur les PME africaines, moteurs essentiels de l'économie du continent. En facilitant le réseautage entre plus de 500 PME et des investisseurs institutionnels, le Forum entend favoriser des collaborations à fort impact, tout en abordant des enjeux clés tels que le financement, l'innovation technologique et la durabilité. Une étude récente, réalisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et financée par la Banque africaine de développement, sera également au centre des discussions. Elle explore des solutions pour renforcer les secteurs de l'énergie, de l'alimentation et de la santé à travers des mécanismes financiers adaptés.

Fort impact

Parmi les projets phares présentés lors de cet événement, on retrouve un projet majeur d'ammoniac vert en Afrique du Sud, évalué à 5,7 milliards de dollars. Ce projet vise à produire environ 940 000 tonnes d'ammoniac vert d'ici 2028 et s'inscrit dans les efforts globaux pour la transition énergétique en Afrique. Son succès dépendra en grande partie des discussions en face à face lors des sessions en boardroom, où investisseurs et promoteurs auront l'opportunité de négocier des partenariats stratégiques.

Le Forum met également en lumière des initiatives innovantes comme le programme « Les femmes championnes de l'investissement », visant à favoriser l'inclusion des femmes dans les secteurs clés de l'économie africaine, ainsi que des projets dans des domaines prometteurs tels que les industries créatives et le sport. Ce dernier, en particulier, est considéré comme un levier puissant pour stimuler les investissements dans les infrastructures et la création d'emplois.