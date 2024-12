Afrique: MEDays 2024 - Retour sur les 10 points saillants de la 16ème édition du "Forum Du Sud"

communiqué de presse

La 16ème édition du Forum MEDays, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, à Tanger du 27 au 30 novembre 2024, a marqué un tournant dans l’affirmation de son rôle central en tant que "Forum du Sud". Cette édition a été l’incarnation une fois de plus d’un Maroc ouvert, souverain, résilient, innovant et au cœur des dynamiques internationales.

Retour sur les 10 points marquants des MEDays 2024 :

Une Vision Royale au cœur du succès de MEDays

Le Forum MEDays doit son succès à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, dont la Vision avant-gardiste positionne le Maroc comme un carrefour géopolitique et intellectuel mondial.

Depuis sa création en 2008, le Forum MEDays a toujours été pensé comme une vitrine de promotion du Royaume et un outil de « Soft Power » au diapason de la politique étrangère, portée et incarnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. Grâce au soutien Royal, le Forum MEDays est aujourd’hui un bastion de réflexion et une voix puissante du Sud.

Un écrin Royal : le Palais des Arts et de la Culture de Tanger

Pour la première fois, le Forum MEDays s’est tenu au Palais des Arts et de la Culture de Tanger, véritable chef-d’œuvre architectural. Cet écrin prestigieux reflète l’ambition culturelle et intellectuelle du Maroc, incarnée par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste. Ce cadre exceptionnel a amplifié la portée des débats et renforcé l’aura internationale du Forum.

Grand Prix MEDays 2024 : Une incarnation de la coopération Sud-Sud

Le Grand Prix MEDays 2024 a été attribué aux Premiers ministres de la Dominique, de la Grenade et de Sainte-Lucie, saluant leur engagement pour la coopération Sud-Sud, leur soutien à la marocanité du Sahara et à l’initiative marocaine d’autonomie.

Cette distinction illustre les liens stratégiques et multidimensionnels entre le Maroc et les pays des Caraïbes, conformément à la Vision Royale en matière de coopération Sud-Sud, basée sur la solidarité et sur le dialogue international pour un développement inclusif.

Souveraineté et Résilience : Un soutien unanime à la marocanité du Sahara

La thématique « Souveraineté et Résilience » a guidé les discussions, explorant des solutions pour renforcer la souveraineté des nations tout en bâtissant une résilience collective face aux crises globales. Un message clair a émergé : les défis actuels nécessitent une coopération ambitieuse et solidaire.

Le Forum a été marqué par de multiples déclarations réaffirmant le soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara et à l’Initiative marocaine d’autonomie comme l’unique solution crédible et durable à ce différend artificiel. Ces positions unanimes reflètent l’adhésion croissante de la communauté internationale à la position marocaine, dans le cadre de la très large dynamique positive actuelle.

Un élan en faveur de l’Initiative Royale Atlantique

L’Initiative Royale visant à renforcer la coopération dans la région Afrique-Atlantique a été unanimement saluée lors des débats. Cette ambition stratégique a été présentée comme un modèle pour relever les défis sécuritaires, économiques et environnementaux dans cet espace géopolitique clé.

Les MEDays ont été également l’occasion de mettre concrètement en lumière l’Initiative Royale de désenclavement des pays du Sahel, à travers la facilitation de leur accès à l’Atlantique.

Diversité et richesse des thèmes abordés

Les MEDays 2024 ont exploré une diversité de thématiques stratégiques, affirmant leur rôle comme plateforme de réflexion et d’action pour le Sud global. Les discussions ont porté sur la souveraineté économique, la transition énergétique, la résilience face aux crises globales, l’innovation technologique, la sécurité mondiale, l’intégration africaine, la coopération Sud-Sud, le développement durable, la gouvernance mondiale et les partenariats régionaux.

En rassemblant décideurs, experts, opérateurs économiques et leaders d’opinion, les MEDays confirment leur importance en tant qu’espace de dialogue crédible et influent, apportant des réponses concrètes aux défis contemporains tout en valorisant le positionnement stratégique du Maroc.

MEDays Investment Summit : Une dimension opérationnelle concrète

Le MEDays Investment Summit (MIS), pilier opérationnel du Forum, s’est imposé comme une plateforme essentielle pour stimuler les investissements et promouvoir des opportunités concrètes en Afrique et dans les économies émergentes. Avec des sessions dédiées à des secteurs clés tels que les infrastructures, l’énergie verte, les industries stratégiques et les chaînes de valeur, le MIS 2024 a permis de rapprocher investisseurs, décideurs publics et privés.

Le MIS a favorisé des échanges stratégiques et la conclusion de partenariats ambitieux, consolidant le rôle des MEDays comme levier de transformation économique.

Renforcement des relations Sud-Sud et Sud-Nord

Dans un monde en pleine recomposition, les MEDays ont réaffirmé leur rôle de pont stratégique entre le Sud et le Nord. Les discussions ont mis en avant des solutions concrètes pour construire des partenariats équilibrés, tout en garantissant la souveraineté des pays du Sud, dans un esprit constructif et respectueux de leurs spécificités nationales.

Si les MEDays sont le « Forum du Sud », ils sont également le cadre idoine où le Sud rencontre le Nord dans une volonté de coopération ambitieuse, décomplexée et constructive.



Une participation internationale exceptionnelle

Avec plus de 7 000 participants, 270 intervenants, et des représentants de 120 pays, les MEDays se sont imposés comme le Forum géopolitique incontournable du Sud, attirant décideurs, experts et acteurs clés du monde entier.

La 16ème édition des MEDays conforte la réputation du Forum, considéré comme un évènement de décideurs, avec un nombre record de délégations officielles présentes à Tanger. Chefs d'État et de gouvernement, ministres des Affaires étrangères, ministres et représentants de gouvernements, ainsi que de hauts responsables d’organisations internationales et régionales ont convergé pour participer aux MEDays, rendez-vous incontournable de l’agenda international, malgré un calendrier traditionnellement chargé à la fin du mois de novembre.

Cette affluence exceptionnelle témoigne de l’importance des MEDays, qui, bien qu’étant un Forum non gouvernemental, s’imposent comme un espace crédible et influent pour le dialogue stratégique et l’action concrète. La présence de ces personnalités de premier plan renforce la légitimité internationale des MEDays et leur rôle clé dans la diplomatie globale.

Forte médiatisation et visibilité mondiale

La présence de plus de 250 journalistes nationaux et internationaux a permis une large diffusion des débats, renforçant l’impact des conclusions du Forum. Cette visibilité accrue souligne l’importance des MEDays comme plateforme influente dans le paysage des grands événements mondiaux.

Enfin, plus de 25 millions d’interactions ont été enregistrées sur les réseaux sociaux, illustrant l’intérêt suscité par les outputs du Forum de la part du grand public.

CONCLUSION

Plus que jamais en 2024, le Forum MEDays s’est affirmé comme une voix du Sud, s’exprimant avec force et ambition sur la scène internationale. Grâce à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, le Forum MEDays continue de bâtir des ponts entre les nations, d’inspirer des solutions concrètes et de donner une nouvelle impulsion à la coopération mondiale.

Le Forum MEDays s’affirme chaque année comme une plateforme de dialogue incontournable unique, catalyseur de solutions pour les défis globaux, et porteur des aspirations des nations du Sud sur la scène mondiale.

Retrouvez l’ensemble des vidéos et des sessions des MEDays 2024 sur la chaîne YouTube de l’Institut Amadeus.