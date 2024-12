Cote d'Ivoire: Opération du coeur - 18 enfants sauvés par l'Institut de cardiologie d'Abidjan et ses partenaires canadiens

Une délégation canadienne composée de neuf spécialistes de l'hôpital Sainte-Justine incluant des chirurgiens, cardiologues, anesthésistes et infirmiers, a séjourné à Abidjan pendant la deuxième moitié du mois de novembre. L'objectif de cette visite était de dispenser une formation avancée sur la lutte contre les cardiopathies congénitales et aider à la réalisation d'interventions vitales. Ces opérations du coeur se sont déroulées, du 18 au 22 novembre, à l'Institut de cardiologie d'Abidjan (Ica) sis au Chu de Treichville, et ont bénéficié à 18 enfants.

Pendant la conférence de presse de clôture de cette visite, le 22 novembre, à l'Ica, Prof Euloge Kramoh, directeur général de l'Institut, a souligné les efforts de la Côte d'Ivoire pour se positionner comme un leader en matière de soins cardiaques pédiatriques en Afrique de l'Ouest. Une ambition qui passe par des partenariats stratégiques.

« Cette visite marque la première étape d'une collaboration biannuelle à long terme dans le cadre de l'Initiative Cardio qui a été lancée en 2020. Ce partenariat public-privé associe le ministère en charge de la Santé, l'Institut de cardiologie d'Abidjan et la société suisse Mitrelli et ses partenaires, avec pour objectif de renforcer nos capacités en matière de chirurgie cardiaque pédiatrique », a-t-il indiqué.

L'Initiative cardio, a-t-il expliqué, met l'accent sur l'amélioration des compétences des équipes ivoiriennes, la modernisation des infrastructures et l'instauration de programmes de formation durables. « L'objectif ultime est de rendre la Côte d'Ivoire autonome dans le domaine de la chirurgie cardiaque pédiatrique et que ses processus correspondent aux normes internationales », a expliqué Prof. Kramoh.

Et d'arguer : « actuellement, transférer un enfant à l'étranger pour une opération coûte entre 20 et 30 millions de FCFA, alors que la prise en charge en Côte d'Ivoire s'élève à environ 3 millions de F Cfa. Développer nos capacités locales permet d'économiser des ressources pour les familles et pour le pays ».

Pour Prof. Nancy Poirier, chirurgienne cardiaque, membre de la délégation canadienne, renforcer les capacités techniques des équipes médicales ivoiriennes aura des avantages aujourd'hui et demain. « Ce sont les médecins ivoiriens qui ont réalisé les 18 opérations et nous, l'équipe canadienne, avons joué un rôle d'observation. Nous en sommes fiers (...) En améliorant les compétences techniques des équipes médicales ivoiriennes, nous n'aidons pas seulement les patients actuels, nous créons une structure capable de répondre aux besoins futurs et de sauver d'innombrables vies », s'est-elle félicitée.

Prof. Miro Joaquim, spécialiste en cathétérisme cardiaque, a ajouté : « cette initiative est une passerelle entre la Côte d'Ivoire et le Canada, garantissant que le pays soit bien équipé pour traiter les maladies cardiaques congénitales et réduire la dépendance aux ressources externes ».

La directrice dénérale de Mitrelli, Eva Peled, a exprimé tout son engagement à accompagner l'Ica et le ministère de la santé à atteindre leurs objectifs « selon la vision du Président de la République de tout mettre en oeuvre afin d'assurer une importante réforme hospitalière en vue d'optimiser l'accès aux soins de meilleure qualité et cela même dans les domaines les plus sensibles telle que la chirurgie cardiaque pédiatrique ».