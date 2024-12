Ile Maurice: Ouverture de l'atelier des «consultations pour le changement»

«Nou tou nou pou inspir nou de zot kouraz ek determinasion dan tou seki nou fer.» Ashok Subron, ministre de l'Intégration sociale, la sécurité sociale et la solidarité nationale, a procédé au lancement d'un atelier qui a pour thème «Consultations pour le changement», en présence de son junior minister Kugan Parapen ainsi que d'autres invités, dont des représentants d'organisations non gouvernementales et autres associations, à l'hôtel Hennessy Park à Ébène, hier.

87 000 citoyens

Il s'agit d'un événement organisé dans le cadre la Journée mondiale des personnes en situation de handicap, décrétée par les Nations unies et qui se tient le 3 décembre chaque année. À Maurice, ils sont quelque 87 000 citoyens à vivre en situation de handicap, tandis que dans le monde, l'on compte près d'un milliard de personnes handicapées. Dans un message publié à l'occasion de cette journée, le ministre a expliqué le but d'une telle initiative qui vise à faire que les humains de chaque pays puissent réfléchir sur les conditions de vies, les droits et les dignités pour venir «corriger les injustices». Cela, afin d'assurer un avenir inclusif et soutenable pour toute personne vivant avec un handicap.

Revenant à la situation locale, lors de son discours, Ashok Subron a réitéré les engagements pris par le nouveau gouvernement pour la durée de son mandant, qui sont : de renforcer la section 16 de la Constitution de Maurice - ce qui aura lieu avec la réforme constitutionnelle générale annoncée - ainsi que la proclamation de la nouvelle loi, The Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Act -, pour garantir la protection des personnes handicapées face à toute forme de discrimination, l'augmentation de la Carers allowance à Rs 10 000 et la continuité du paiement de la pension d'invalidité aux personnes handicapées, même après l'âge de 60 ans, entre autres. Selon lui, ce dernier point constitue l'un des plus grands avancements sociaux qui se fera depuis l'indépendance de Maurice, car il permettra d'éliminer l'une des plus urgentes discriminations à laquelle font face les personnes handicapées.

Plus encore, Ashok Subron a dit se remémorer les nombreuses doléances exprimées par le peuple durant la campagne électorale. «Res asire. Nouvo gouvernman pou adres sa kri di ker lepep ki soufer.» Et, bien que le ministre ait concédé que le pays avait fait plusieurs avancées depuis 1967 en faveur des personnes handicapées, il estime tout de même qu'il y a encore beaucoup de challenges qui requièrent de grands changements. C'est pour cette raison qu'il était, a-t-il dit, impératif qu'il y ait une réorganisation aussi bien qu'une réforme et un investissement majeur dans tous les services qu'offrent déjà le ministère désormais sous sa responsabilité. «Li pa posib ki boukou sitwayen ki deza soufer enn andikap, souvan soufer enn doub soufrans avan ki zot gagn zot drwa ek du.»

Pour conclure, et profitant de cette journée qui leur est dédiée, le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et la solidarité nationale a salué tous les Mauriciens qui vivent avec un handicap et qui font honneur au pays dans plusieurs domaines, tant sur le plan local qu'à l'international.