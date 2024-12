Ile Maurice: Une victime d'enlèvement raconte son calvaire

Le 2 décembre, un résident de Goodlands, âgé de 57 ans, a rapporté un incident survenu à son domicile. Selon ses déclarations, il était chez lui lorsqu'il a entendu une voix féminine appeler son fils de l'extérieur de la maison. Il est sorti et a rencontré une femme aux cheveux courts et droits, portant un chemisier bleu pâle et une jupe en jean noire. Elle lui a demandé si elle pouvait parler à son fils, ce à quoi il a répondu que ce dernier dormait dans sa chambre. Elle lui a alors demandé si elle pouvait entrer pour lui parler. Elle l'a accompagné jusque dans la chambre de son fils, où elle a commencé à l'agresser en posant ses mains sur son visage.

Trois hommes sont ensuite arrivés et ont commencé à l'attaquer à leur tour. La femme aurait prononcé les mots suivants : «Pa rant ladan ou, pa ou problem sa. To zour mwa e to dir dimounn swadizan to gard mwa.» Ensemble, ils ont traîné son fils hors de la maison, jusqu'à une voiture jaune, au numéro d'immatriculation inconnu, et l'ont forcé à monter à bord avant de s'éloigner avec lui. Le plaignant n'a pas pu déterminer combien d'autres personnes se trouvaient à l'intérieur du véhicule. Il a précisé qu'il n'a pas été blessé durant cet incident et qu'il est capable d'identifier les individus impliqués.

Plus tard, à 22 h 12, un policier du poste de Terre-Rouge a reçu une requête concernant la victime. La police s'est rendue à Balaclava, devant un hôtel, et a trouvé la victime blessée, qu'elle a transportée à l'hôpital SSRN pour des soins. Le PS 7226 Urjoon de la police de Goodlands s'est rendu à l'hôpital et le fils a refusé d'être admis et a signé une décharge. Il a refusé de faire une déclaration et a indiqué que le véhicule inconnu l'avait amené à Balaclava où huit hommes et une femme l'ont agressé et puis ils l'ont laissé sur place. Avec l'aide d'un ami, il a réussi à contacter la police. Il portait des contusions et des blessures sur tout le corps.