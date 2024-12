Afrique Australe: Les quadricolores débutent leur campagne ce jeudi

Après plusieurs années d'absence, les sélections masculine et féminine de Maurice retrouvent le tournoi de la Cosafa réservé aux moins de 17 ans ce jeudi. Chez les garçons, les quadricolores seront aux prises avec les Comores à partir de 14 h dans le premier match du groupe C. A 16 h, ce sera au tour des filles d'essayer d'entamer idéalement la compétition face au Zimbabwe.

Chez les garçons, la compétition se nomme TotalEnergies CAF Under-17 Africa Cup of Nations COSAFA Qualifier. Elle offre, en effet, deux billets pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans. Les deux finalistes décrocheront le précieux sésame et cela laisse présager un niveau élevé au cours des rencontres. Mais les jeunes Mauriciens, entraînés par Twaleb Fatehmamode ont l'occasion de bien débuter.

Les quadricolores seront à la recherche de leur glorieux passé. On se souvient encore de 2017, lorsque les Mauriciens étaient parvenus à se hisser en finale de cette compétition. Ils avaient réalisé un parcours à couper le souffle, mais s'étaient inclinés assez logiquement en finale contre la Zambie (3-0). En 2018, Maurice avait terminé au 4e rang et n'a ensuite plus jamais pris part à ce tournoi.

Les Comores sont de retour pour la deuxième fois dans cette compétition. Ils ont fait leurs débuts en 2019. Ils ne sont pas parvenus à sortir de la phase de groupe, mais ont tout de même rendu une copie assez correcte en enchaînant une victoire contre le Lesotho (1-0), un match nul avec le Mozambique (0-0) et une défaite contre l'Angola (3-0). Les Comoriens sont revenus en 2020, mais ont été disqualifiés pour ne pas avoir respecté les critères. Ils sont de nouveau en selle et plus que jamais désireux de montrer leur potentiel à ce niveau tout en essayant d'imiter les A.

Le match s'annonce un peu plus compliqué chez les filles. Les Mauriciennes manquent encore d'expérience à ce niveau et disons-le franchement, elles ne bénéficient pas des mêmes moyens pour s'exprimer sur le pré. En fait, le développement du football féminin à travers l'île se fait toujours attendre. Maurice a participé au tout premier Championnat Cosafa des moins de 17 ans en 2019, mais n'est pas revenue depuis. L'équipe espère faire un retour triomphal cette année. Elle a battu les Comores 5-1, lors de son tout premier match, il y a cinq ans, mais une défaite contre les champions en titre, l'Ouganda (0-11), et contre la Zambie (0-8) avaient ensuite douché les espoirs de sortir de la phase de groupe.

À noter que la sélection masculine est entraînée par Twaleb Fatehmamode. Il est assisté de Gilbert Bayaram. Chez les filles, c'est Anielle Collet qui dirige l'escouade mauricienne. Elle est soutenue par Cynthia Edouard. D'autre part, c'est Mustapha Chitbahal, 2e vice-président de la MFA, qui officie comme chef de délégation.

Le programme

Garçons

Comores - Maurice 14h

Filles

Zimbabwe - Maurice 16h

Les groupes

Filles

Cedrielle Begué, Rachel Sifflet, Keisha Caserne, Chloé Brasse, Rachelle Rivière, Grace Choolun, Fabiana Simiette, Emy Clair, Ornella Dig Dig, Anuel Begué, Jade Roussety, Telcinia Christophe, Zoe Vallet, Ishma Dhoochoo, Elsa Oscar, Emi Figaro, Eloisha Clair, Daniella Route, Oceane Dorine, Parissa Merven.

Coach : Anielle Collet

Assistant : Cynthia Edouard

Garçons

Ansh Ballea, Arsheiwin Sunnasee, Stewel Beeharry, Yansley Emanuel, Aldo Ravina, Jordan Gentil, Kerwin Hortance, Noah Marie, Nigel Marday, Matthieu Augustin, Wayne Olivier, Yanis Ramgutty,Alexandre Vieille, Aaron Fongleong, Elinio Agathe, Emmanuel Laurent, Ashton Pierre, Noah Rabaye, Brandon Fanor, Andy Pharmasse.

Staff technique

Coach : Twaleb Fatehmamode

Assistant : Gilbert Bayaram