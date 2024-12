Algérie: 48e Congrès des chefs de Police et de Sûreté arabes - Badaoui appelle à renforcer la coopération sécuritaire arabe pour lutter contre les crimes de fraude financière

ALGER — Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Ali Badaoui a pris part mercredi à Tunis aux travaux du 48e Congrès des chefs de Police et de Sûreté arabes, lors duquel il a appelé à renforcer la coopération sécuritaire arabe pour lutter contre les crimes de fraude financière.

"Le DGSN, Ali Badaoui a pris part, mercredi 4 décembre 2024 à Tunis, à la tête d'une délégation composée de hauts cadres de la Sûreté nationale, aux travaux du 48e Congrès des chefs de Police et de Sûreté arabes, en présence de responsables de la police et de la sécurité des pays arabes, ainsi que de représentants d'organismes de sécurité internationaux et régionaux", lit-on dans le communiqué de la DGSN.

Dans son allocution devant les participants, "le DGSN a affirmé la nécessité de renforcer la coopération sécuritaire arabe, face aux menaces qui pèsent sur la région arabe et à la recrudescence de la criminalité, toutes formes confondues, notamment le crime organisé transnational lié aux drogues, aux cybercrimes, au trafic de migrants, à la traite des êtres humains et aux crimes liés à l'intelligence artificielle", ajoute la même source.

Badaoui a en outre passé en revue "l'expérience de la Police algérienne dans la lutte contre les crimes de fraude financière en ligne, fondée sur la modernisation de ses services spécialisés et l'adoption de solutions techniques innovantes en adéquation avec l'évolution et la diversification de ces crimes".

"La Police algérienne a créé des services centraux et des équipes spécialisées dans la lutte contre les crimes cybernétiques et financiers. Cela a permis d'obtenir des résultats concrets sur le terrain, sans omettre l'intensification des campagnes de sensibilisation visant à accroître la vigilance des citoyens face à ces nouveaux types de crimes", a-t-il ajouté.

Il a salué "l'attachement de la Police algérienne au renforcement de la coopération internationale et arabe, à travers l'échange rapide et en temps réel d'informations et de preuves numériques ainsi que le partage d'expertises, à même d'assurer une lutte efficace contre ces vagues cybernétiques, tout en soulignant l'importance de l'investissement dans la formation et le perfectionnement des personnels pour suivre l'évolution de la technologie de l'information".

En marge des travaux du congrès, le DGSN a eu des rencontres bilatérales avec M. Valdecy Urquiza, secrétaire général de l'Interpol, ainsi qu'avec les chefs et présidents des délégations de la police de la République arabe d'Egypte, du Sultanat d'Oman et de l'Etat de Palestine. Ces rencontres ont permis d'échanger des vues sur des questions de sécurité d'intérêt commun et de renforcer la coopération policière dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités", lit-on dans le communiqué.

Les travaux de cette conférence ont été marqués par "l'annonce de la remise de deux prix à la Police algérienne dans le cadre du concours de films de sensibilisation intitulés: "Mettre en exergue l'aspect humain des policiers" et "l'importance d'encourager les toxicomanes à se rendre dans les centres de désintoxication".

De plus, l'Algérie a remporté 5 prix dans le cadre du Prix du Prince Nayef pour la sécurité arabe pour l'année 2024".