Afrique: XIIIe édition d'Africa postal forum - Des réflexions pour une réinvention réussie des services postaux

La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, a présidé l'ouverture officielle de la XIIIe édition de Africa postal forum, organisé par One Africa et La Poste Burkina Faso, mercredi 4 décembre 2024, à Ouagadougou.

Les postes africaines doivent relever les défis technologiques et économiques afin d'assurer leur pérennité et maintenir leur rôle central dans la société. One Africa et La Poste Burkina Faso se sont inscrits dans cette dynamique à travers la tenue du 3 au 5 décembre 2024 de la XIIIe édition d'Africa postal forum à Ouagadougou.

L'ouverture officielle des travaux qui a réuni près de 200 acteurs et experts du secteur des postes du Burkina et de 25 pays africains a eu lieu, mercredi 4 décembre 2024, à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre annuelle est de partager les expé-riences sur les meilleures pratiques et innovations dans le secteur des postes. Selon la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, ce forum qui se tient sur le thème « Les leviers d'une industrie postale réinventée » est une invite à des réflexions collectives sur les moyens de transformer le secteur postal longtemps consi-déré comme tradition-nelle en une industrie dynamique et adaptée aux défis du monde moderne.

Elle a souligné que La Poste Burkina Faso, à l'instar d'autres institutions postales africaines s'est engagée dans cette profonde mutation pour répondre aux attentes de la population. En témoigne, a-t-elle relevé, les différentes réformes en cours au Burkina, notamment la mise en place de la banque postale et des maisons citoyennes devant consti-tuer un maillon pour l'inclusion numérique.

« La digitalisation de ses produits et services et la dématérialisation de ses procédures sont également au coeur de cette démarche », a précisé la ministre. Mme Zerbo a reconnu l'importance de ce forum qui, à son avis, est une plateforme d'échanges en vue de trouver des solutions innovantes pour que la poste reste un acteur majeur du développement socioéconomique.

Vision d'innovation

La directrice générale de One Africa, Hind Sidqui, a expliqué que durant ces trois jours, plusieurs thématiques relatives à la transformation digitale, son rôle dans le développement du secteur postal en Afrique, l'inclusion financière et numérique, la réinvention d'un modèle postal africain etc, vont être abordées. Pour elle, la vision portée par One africa Forum (OAF) n'est pas celle d'une simple organisation mais d'un continent qui coopère, innove par ses propres forces.

Convaincue que les solutions africaines doivent naitre dans le dialogue entre africains, Mme Sidqui a souligné qu'à travers leurs initiatives, plusieurs secteurs stratégiques ont bénéficié d'accompagnement dans leur transformation. Elle a évoqué entre autres, les domaines des infrastructures de transport, le secteur portuaire, l'énergie, l'agriculture, la santé, la banque, le secteur postal. « En nous retrouvant à Ouagadougou, nous poursuivons cet engagement, celui de relever les défis d'un continent en pleine mutation », a assuré Mme Sidqui.

Elle a mentionné que les attributions de la poste doivent aller au-delà des lettres et colis. « Il faut une poste qui connecte les zones rurales à l'économie mondiale, qui soutient l'inclusion financière et numérique et qui devient un moteur de transformation », a-t-elle lancé. Le 1er vice-président de la délégation spéciale de la commune Ouaga-dougou, Assami Tiendrebéogo, a salué cette initiative réunissant différents acteurs africains pour échanger afin d'identifier des défis communs et proposer des solutions innovantes pour booster le développement de ce secteur.

Il a confié que les municipalités africaines demeurent des partenaires clés dans le développement des services postaux. « Notre conviction est établie que la poste peut constituer un puissant facteur de développement susceptible de contribuer efficacement à la consolidation de la bonne gouvernance locale et à l'inclusion financière et numérique des citoyens », a-t-il affirmé.