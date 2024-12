Madagascar: Andry Rajoelina - Filet de sécurité pour 18 000 foyers à Tana

La cérémonie de lancement officiel du programme Mifampitsimbina s'est tenue hier à l'ANS Ampefiloha.

Noël avant l'heure pour 7 800 ménages issus du premier et du quatrième arrondissements de la capitale. En effet, le président Andry Rajoelina a lancé hier à l'ANS Ampefiloha, le projet Mifampitsimbina. Un programme de filet social de sécurité destiné à venir aux chevets des familles nécessiteuses en cette période de fin d'année. Chaque foyer reçoit 1 sac de riz de 50kg et des produits de première nécessité, dont de l'huile de soja, du sucre, des pâtes alimentaires, des sardines, du maïs, des biscuits, et du lait en boîte. A entendre le Chef de l'Etat, cette opération de distribution de vivres se poursuivra pendant les quatre prochains jours au niveau des six arrondissements d'Antananarivo.

Au total, 18 000 foyers à Antananarivo et 50 000 ménages à travers le pays, vont bénéficier d'aides sociales dans le cadre du programme Mifampitsimbina, qui sera aussi organisé dans les autres chef-lieux des ex-Provinces, à savoir à Antsiranana, Mahajanga, Fianarantsoa, Toamasina et Toliara. Par ailleurs, le Chef de l'Etat a aussi annoncé qu'outre les vivres et les produits de première nécessité, 200 000 familles vulnérables à Antananarivo, c'est-à-dire la moitié des ménages dans la capitale, recevront aussi des aides financières pour faire face aux difficultés durant les fêtes de fin d'année.

Clin d'œil

Face à l'inflation actuelle, le président Andry Rajoelina a décidé de gâter les familles vulnérables. Bon nombre d'observateurs estiment qu'il s'agit d'un clin d'oeil à la population tananarivienne en cette période de campagne électorale en vue des élections communales qui auront lieu le 11 décembre prochain. Il convient toutefois de souligner que les filets sociaux de sécurité pendant les périodes de fin d'année constituent une habitude chez les Rajoelina. Tous les ans, ils organisent des actions sociales au profit des compatriotes en distribuant différentes aides sociales et différents cadeaux de Noël. Hier, la ministre de la Population, Aurélie Razafinjato, a fait savoir que les filets sociaux de sécurité se sont poursuivis durant toute l'année.

Elle a cité, entre autres, les programmes Vatsin'ankohonana qui avaient fait 14 750 bénéficiaires à travers des aides directes aux ménages, le Asa Avotra Mirindra qui a soutenu 10 000 foyers dans le milieu rural, ainsi que le projet Tsimbina qui a atteint 657 000 bénéficiaires dans tout Madagascar. A entendre le Chef de l'Etat, ce programme Mifampitsimbina est entièrement financé par les ressources propres de l'Etat. L'initiative a été décidée afin d'apporter des soutiens aux familles nécessiteuses, particulièrement les veuves, les familles nombreuses sans revenu, ainsi que celles avec des enfants non scolarisés, pour les aider à surmonter la période de soudure. Durant cette cérémonie de lancement, le président Andry Rajoelina a annoncé que conformément aux dispositions de la PGE, le social constitue une priorité.