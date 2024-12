Madagascar: Trail-Saison 2025 - Mamie Andrianirina signe avec STASA à La Réunion

Le numéro un malgache de trail, Rivosoa Hobilalaina « Mamie » Andrianirina, devient le premier traileur expatrié du pays. Il courra pour le club Samsora Tonique Athlé Sainte-Annoise (STASA) en 2025.

Mamie Andrianirina franchit une nouvelle étape de sa carrière. Ce talentueux traileur malgache vient de signer un contrat avec le club Samsora Tonique Athlé Sainte-Annoise de la Réunion, une suite logique de ses belles performances tout au long de cette saison marquée par plusieurs sorties internationales. Le numéro un malgache de course nature devient le premier à obtenir un tel contrat. La saison 2025 s'annonce très prometteuse pour lui dans diverses épreuves, qu'il s'agisse de trail, de course sur route ou sur piste. Il débutera avec la course de 10 km de Sainte-Anne le 12 janvier 2025, où il affrontera des adversaires français de haut niveau. Pourtant, le champion de l'Océan Indien restera dans sa ville natale à Itasy.

« On m'a offert le choix entre rester à Madagascar ou m'installer à La Réunion. J'ai décidé de rester et de me déplacer pour chaque compétition. Être expatrié, c'est comme n'importe quel travail : je serai rémunéré mensuellement. Mais cela sera une source de motivation pour tous les coureurs malgaches, afin de les encourager à travers mes courses à l'étranger », a déclaré Mamie Andrianirina.

En effet, ce contrat inclut de nombreux projets que le club souhaite réaliser avec Madagascar, projets rendus possibles grâce à lui. Parmi ces initiatives, il dirigera un relais composé de 22 coureurs hommes et femmes lors du Relais Marathon de Saint-Benoît en 2025. Cependant, Mamie Andrianirina conserve une double licence, restant également coureur pour le CAMI Itasy. Si l'on résume sa saison 2024, avec ses huit courses à l'étranger dont la plupart à La Réunion, le Malgache est toujours monté sur le podium.